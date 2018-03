FRANCESCA DEL VECCHIO/ Chi è la fidanzata di Lando Buzzanca: passione alle stelle con l'attore (Pomeriggio 5)

Francesca Del Vecchio, chi è la fidanzata dell'attore Lando Buzzanca: “Mi fa sentire vivo”. Della toy girl si parla a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, giovedì 8 marzo 2018

08 marzo 2018 - agg. 08 marzo 2018, 18.21 Silvana Palazzo

Nonostante ci siano ben 35 anni di differenza, tra Francesca Del Vecchio e Lando Buzzanca la passione è ancora alle stelle. Nelle scorse settimane, come ha mostrato Barbara D’Urso nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la coppia è stata beccata per strada, intenda a scambiarsi un bacio molto passionale. L’attore, inoltre, ha confermato di avere rapporti intimi quattro volte a settimana senza l’aiuto del viagra. Una confessione che ha scatenato la reazione degli opinionisti della D’Urso mentre Francesca ha risposto con un sorriso. Complici, affiatati e molto uniti, i due sono una coppia vera. Francesca, infatti, ha confessato che Lando la corteggia da un anno e mezzo. Ogni volta, l’attore coglie al volo l’occasione per chiederle di sposarlo. Proposta che, puntualmente, Francesca rifiuta. La Del Vecchio, nonostante sia la compagna di Lando Buzzanca da ormai un anno e mezzo, aggiunge che il loro è “un amore platonico” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UN AMORE CHE DURA DA UN ANNO E MEZZO

Toy boy e toy girl: a Pomeriggio 5 oggi si parla dell'amore che non teme la differenza d'età e allora non si può non parlare di Francesca, la fidanzata di Lando Buzzanca. L'attore, che ha sempre avuto un forte ascendente sulle donne, non è da meno anche ora che ha 82 anni. Vedovo da circa sette anni, negli ultimi tempi ha riaperto le porte del suo cuore. Le sue ultime relazioni sono naufragate nel giro di pochi mesi, ma ora c'è Francesca Del Vecchio nella sua vita. Lei ha 35 anni meno dell'attore, ma la differenza d'età non la spaventa affatto. La coppia è stata paparazzata nei mesi scorsi da Diva e Donna durante una romantica passeggiata a Roma. Chi è la donna? Bionda e molto bella, è una giornalista. L'uomo ha raccontato di stare bene con lei, che lo apprezza per la sua gentilezza. Tra i due l'intesa è fortissima e lo dimostrano i baci appassionati che si sono scambiati in strada, come tra due adolescenti.

FRANCESCA DEL VECCHIO, CHI È LA FIDANZATA DI LANDO BUZZANCA

Dopo la scomparsa dell'adorata moglie Lucia, Lando Buzzanca è al fianco di Francesca Della Valle, 35 anni più giovane. L'attore si è fidanzato con la giornalista e attrice di origini pugliesi con cui ha girato una sit com dedicata alla loro storia. «Il nostro rapporto si evolverà sul set e non solo», aveva raccontato a Nuovo. «Francesca è una donna bellissima. Ma la vedete? È femmina, le spalle strette, i fianchi larghi, le curve al punto giusto: è irresistibile», aveva invece spiegato ai microfoni di Gente. Francesca Della Valle è stata descritta dal suo fidanzato come una donna onesta, intelligente, tosta, solare, indipendente e aperta. «È lei che mi fa sentire vivo». Laurea in Lettere, pianista classica diplomata in solfeggio e dettato musicale, Francesca ha un curriculum di tutto rispetto. Vanta esperienze come giornalista, organizzatrice di eventi, attrice di teatro e cinema. All'epoca non vivevano ancora sotto lo stesso tetto, anche perché Lando ama vivere da solo senza render conto a nessuno. «È così brava che forse non merita un uomo particolare come me».

