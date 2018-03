Francesca Fioretti/ La compagna di Davide Astori: i messaggi per l’ex gieffina commuovono l’Italia intera

Francesca Fioretti, il dolore per la morte del suo Davide Astori non le ha permesso di rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, nel frattempo, arrivano due missive che commuovono l'Italia.

08 marzo 2018 Valentina Gambino

Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori

Ieri pomeriggio si è aperta la camera ardente di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso ad appena 31 anni nella notte tra sabato e domenica. All’interno del centro tecnico federale dove è stata allestita la bara, sono prontamente arrivati anche la compagna del capitano viola, Francesca Fioretti, i genitori Renato e Anna e l'altro fratello di Astori, Bruno. Il calciatore lascia una bambina di due anni, la piccola Vittoria. Nel frattempo, mentre l’ex gieffina è rimasta in silenzio letteralmente travolta dal suo dolore, Stefania Pezza Mancini, moglie di Luca Mancini (il 35enne morto per colpa in un incidente stradale avvenuto nell'ottobre del 2016), ha inviato a NapoliToday una lettera diretta alla compagna di Astori, per raccontarle tutto il suo cordoglio e la sua grande vicinanza. La missiva inizia con le presentazioni e poi con il dolore che le unisce. La vita infatti, non ha saputo essere clemente con le due ed infatti, Stefania confessa che, dopo avere saputo della morte di Davide, il suo primo pensiero è andato a lei.

I messaggi d’affetto per Francesca Fioretti

"Poi piano piano la vita ricomincia per tutti e quando chiudi la porta di casa, ricordalo, ci sarai solo tu, tua figlia ed il vostro dolore – continua Stefania Pezza Mancini - Imparerai a capire chi ti era accanto solo perché eri la compagna di Davide ma imparerai e riconoscerai chi ti ama davvero con la A e se i dispiaceri di chi ti volta le spalle per N motivi ti farà soffrire, il tuo cuore sarà colmo di speranza per chi non ha mai mollato la tua mano, neanche per un istante”. La lettera continua sollecitando Francesca Fioretti a guardare sempre Vittoria per ritrovare gli occhi del suo Davide: “Amala, insegnale cosa avrebbe fatto il papà e cosa ha fatto il papà, come affrontava le difficoltà, i suoi difetti ed i suoi sorrisi, dille che il suo re non l'abbandonerà mai, ma le sarà accanto in maniera diversa, perché lui ci sarà sempre”. Poi l’incoraggiamento e la spinta a non mollare mai: “Perché quel letto vuoto, quell'abbraccio, quel sorriso, quella metà della tua mela non ti verrà mai più restituita. Ti abbraccio”. Tra i tanti messaggi arrivati alla Fioretti, anche una lettera di un bambino di 12 anni che ha commosso l’Italia intera: “Ciao Francesca tu non mi conosci e penso che non mi conoscerai mai, però voglio dirti di dire a tua figlia che suo padre era un grande, un super uomo”.

