Francesco Monte al Grande Fratello Vip?/ "Dopo quello che mi è successo dico mai dire mai"

Francesco Monte concorrente al Grande Fratello Vip 3? Dopo L'Isola dei Famosi 2018 e la vicenda del canna gate, l'ex tronista dichiara: "Mai dire mai!"

08 marzo 2018 Anna Montesano

Francesco Monte

Con il canna-gate ancora in ballo e le accuse di Eva Henger ancora calde, per Francesco Monte inizia a profilarsi una nuova possibilità televisiva. Potrebbe essere proprio l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ne parla proprio Monte nella rubrica che curerà ogni settimana su Uomini e Donne Magazine, da oggi in edicola con il suo primissimo numero. Nella rubrica, una fan chiede all'ex tronista “Ho letto che parteciperai alla prossima edizione del GF Vip, confermi?”, a questa curiosità, Francesco Monte ha allora dichiarato: “Ti rispondo sorridendo, l’ho già fatto lo scorso anno e non mi ha portato una grande fortuna. Ma dopo tutto quello che mi è successo ho imparato a rispondere ‘mai dire mai'".

DAL CANNA-GATE AL GRANDE FRATELLO VIP 3?

Francesco Monte, insomma, non chiude le porte alla possibilità di rimettersi in gioco in tv in un reality, proprio quello che nell'ultima edizione ha visto protagonista colei che era allora la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Lo stesso reality che l'ha visto poi confrontarsi con Ignazio Moser, che è oggi l'attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. Era proprio l'Isola dei Famosi 2018 l'occasione che avrebbe potuto essere per Francesco la rinascita dopo il difficile periodo susseguito a questa rottura, ma tutti i telespettatori del reality condotto da Canale 5 sanno com'è andata a finire la vicenda. Che Monte possa quindi cercare l'ambito riscatto proprio il prossimo anno, al Grande Fratello Vip? Staremo a vedere...

