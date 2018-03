Gemma Galgani/ Uomini e donne, da Walter Chiari a Giorgio Manetti: "Una vita di illusioni e amore"

Gemma Galgani si racconta nel nuovo Uomini e donne magazine parlando di una vita di emozioni, illusioni e tanto amore: da Walter Chiari e Giorgio Manetti, ecco le sue verità

08 marzo 2018 Hedda Hopper

Il primo numero di Uomini e donne magazine non poteva prescindere da una delle protagoniste degli ultimi anni di questa trasmissione. Gemma Galgani è da sempre la paladina dell'amore e delle illusioni nel trono over del programma di Maria de Filippi e questo primo numero del magazine le regala ampio spazio, pagine in cui raccontare la sua storia ma anche i suoi grandi amori, le delusioni e i pali presi proprio per questa sua voglia di rincorrere l'amore, sempre e comunque, volente o nolente. Le sue scelte sono sempre al centro del giudizio di tutti, di coloro che con lei condivono lo studio o che, in qualche modo, hanno condiviso un tratto di strada con lei. Sono stati tanti gli uomini che in questi anni sono venuti nel programma per conoscerli ma in molti hanno approfittato del suo successo per vivere di luca riflessa con tanto di polemiche, liti e le puntuali lacrime della dama, ma con Giorgio Manetti tutto è cambiato.

OTTO INTENSI MESI D'AMORE CON GIORGIO MANETTI

Una vita sessuale intensa (confermata dallo stesso Giorgio Manetti) e tanto affetto che i due si sono scambiati nei loro otto mesi insieme fino a quando l'estate non ha spazzato via tutti. Per molti il ritorno in trasmissione poteva scegnare l'uscita di scena dei due protagonisti dal programma ma altri erano convinti che alla fine Gemma avrebbe trovato una scusa proprio per rimanere sulla sua poltrona. Volenti o nolenti, è andata proprio come nell'ultimo caso. La dama si è presentata in trasmissione visibilmente dimagrita e provata da alcune settimane in cui il suo rapporto con Giorgio non la rendeva più felice, e così ha deciso di chiudere. Un affronto che Giorgio non ha mandato giù e che continua a ribadire ogni volta che Gemma torna all'attacco per riuscire a riconquistarlo.

WALTER CHIARI, GIGI PROIETTI E TINA CIPOLLARI

Nel corso dell'intervista, Gemma ha raccontato anche della sua presunta liason con Walter Chiari. La storica foto che li ha visti posare insieme è stata pubblicata anche sulla rivista di Uomini e donne in edicola da oggi. La stessa dama ha detto di aver vissuto un amore anche con lui e di aver avuto modo di conoscere e apprezzare anche un altro grande attore, Gigi Proietti. La sua maggiore ispirazione rimane però l'amore e la possibilità che presto possa realizzare il suo sogno dopo un "vita di illusioni e di voglia di innamorarsi". L'ultima risposta all'intervista è dedicata proprio alla sua possibile rivale, Tina Cipollari alla quale rivolge parole che non ha mai detto: "Di farsi i fatti suoi, lasciarmi libera e di non intralciare le sue relazioni". Sicuramente nel prossimo numero del magazine potrebbe esserci proprio la risposta dell'opinionista che adesso è tornata single e libera di essere davvero la sua rivale.

