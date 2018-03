Guillermo Mariotto lite con Selvaggia Lucarelli/ Ballando con le stelle: "Ai maschi ammicca, alle donne..."

Ballando con le stelle 2018 scalda i motori e in attesa della prima coppia danzante, i giudici lavano i panni sporchi sui giornali, cosa ha da dire Guillermo Mariotto su Selvaggia Lucarelli?

08 marzo 2018 Hedda Hopper

Selvaggia Lucarelli

Si preannuncia come calda e invitante la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2018 visto che non solo i vip si daranno battaglia sul palco ma i giudici se la stanno già dando lontano dai riflettori e sulle pagine dei giornali. L'attesa sta per finire e tra un paio di giorni saremo tutti in attesa del primo passo di danza e della prima coppia pronta a sciogliere il ghiaccio di questa edizione ma, fino ad allora, non ci rimane che andare avanti a suon di gossip. Ad aprire il primo caso di questa edizione è il settimanale Spy in edicola venerdì prossimo e già pronto a svelare che il suo pezzo forte sarà l'intervista a Giullermo Mariotto che non le ha di certo mandate a dire alla sua collega Selvaggia Lucarelli.

LE ACCUSE DI GUILLERMO MARIOTTO

Il confermatissimo giudice Guillermo Mariotto ha mollato un attimo la paletta per dire la sua sulla sua collega Selvaggia Lucarelli, dichiarando: "Da quando c’è lei passo per quello salomonico e lei per la str**za disumana. Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia". Secondo il giudice sembra proprio che la blogger usi un tono diverso per le donne e per gli uomini pur dicendo cose giuste e così rilancia: "Ci faccia caso, lei non usa mai quel tono con i maschi, con loro ammicca. E poi i concorrenti a Ballando vanno giudicati per quel che fanno sulla pista da ballo, il resto non va toccato. È una questione di rispetto". A quanto pare i motori sono già caldi e i due potrebbero arrivare allo scontro già nella prima puntata di questa edizione, Lucarelli aspetterà sabato sera per dire la sua o userà i social come è solita fare?

