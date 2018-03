IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne, nuovo confronto in studio: colpo di scena in arrivo? (Trono Over)

Nuovo confronto nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la dama chiuderà definitivamente la storia o tornerà sui suoi passi?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano al centro dello studio nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Dopo una frequentazione, i due si sono allontanati a causa di un litigio scatenato per delle foto che il cavaliere ha ricevuto dalla dama Donatella e che hanno letteralmente fatto infuriare Ida. Come se non bastasse, nella scorsa puntata, Donatella ha aggiunto nuovi particolari svelando di aver ricevuto da Riccardo un invito per uscire insieme. “Noi ci siamo sentiti subito dopo la scorsa puntata, poi mi ha chiesto di vederlo ma io inizialmente non ho accettato”, ha detto Donatella. Ida, molto presa da Riccardo, nell’ascoltare le parole della rivale ha lasciato lo studio in lacrime. La Platano sembra ormai aver preso le distanze dal cavaliere. Pur provando un forte interesse nei suoi confronti, Ida si è sentita presa in giro e non ha alcuna intenzione di cominciare una storia senza una reciproca fiducia, elemento fondamentale per una bella storia d’amore. Tra Ida e Riccardo, dunque, sarà finita per sempre?

NUOVO CONFRONTO TRA IDA E RICCARDO

Dopo lo scontro avvenuto nella scorsa puntata del trono over di Uomini e Donne, oggi, Ida e Riccardo avranno un nuovo confronto. Il cavaliere, in particolare, tornerà sulle dichiarazioni di Donatella ribadendo di non averle mai chiesto di uscire. Riccardo darà della bugiarda a Donatella e si mostrerà molto risentito nei suoi confronti. Il cavaliere, poi, cercherà un chiarimento con Ida. Nonostante tra i due ci siano stati numerosi litigi e siano volate parole forti, il cavaliere non ha alcuna intenzione di arrendersi. Riccardo appare deciso a riconquistare la fiducia di Ida che, invece, ferita dal suo atteggiamento e dalle cose non dette, potrebbe restare ferma sulla propria posizione. Andrà davvero così o Ida deciderà di concedere una seconda possibilità a Riccardo?

