INNO DI BATTAGLIA/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 7 marzo 2018)

Inno di battaglia, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Rock Hudson, Anna Kashfi e Dan Duryea, alla regia Douglas Sirk. La trama del film nel dettaglio.

Il film Inno di battaglia va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 8 marzo 2018, alle ore 16.35. Una pellicola storica e drammatica che è stata affidata alla regia di Douglas Sirk nel 1957. Il film è ambientato nel corso del conflitto coreano che durò dal 1950 al 1953. La trama racconta l'incredibile gesto di un militare americano (Dean E. Hess) che con il suo coraggio riuscì a salvare la vita di quasi mille bambini, organi di entrambi i genitori e ormai soli al mondo. A pochi giorni dall'uscita del film nelle sale cinematografiche americane, venne anche pubblicato un romanzo che ha racchiuso la storia biografica Dean E. Hess. A vestire i panni del valoroso soldato statunitense è Rock Hudson, uno degli attori cinematografici americani più amati degli anni 60 e 70. Celebri sono le sue apparizioni in pellicole del calibro di Operazione diabolica, L'occhio caldo del cielo, Come prima... meglio di prima, Il comandante del Flying Moon e Duello all'ultimo sangue. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INNO DI BATTAGLIA, LA TRAMA DEL FILM

Dean E. Hess, colonnello dell'areonautica militare americana, è riuscito a tornare sano e salvo a casa dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Tuttavia è profondamente turbato e scosso nell'animo a causa di un terribile incidente avvenuto per colpa sua. Per una distrazione, l'uomo ha infatti distrutto le vite di quasi 40 ragazzini tedeschi, tutti stipati all'interno di una struttura di accoglienza d'emergenza per giovani senza famiglia. Nel 1950 torna in servizio e viene inviato in Corea, dove è appena iniziato un terribile conflitto che sta mettendo a dura prova la popolazione civile. Nel tentativo anche di redimere quanto accaduto in Germania diversi anni prima, tenterà il tutto e per tutto pur di salvare quasi un migliaio di orfani coreani, riuscendo a farli fuggire via da quell'inferno.

