Il Segreto/ Matias chiude la sua relazione clandestina con Beatriz (Anticipazioni 8 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 8 marzo: Matias incontra Beatriz per informarla che Emilia e Alfonso hanno scoperto la loro relazione. Le parole della giovane lo lasciano sbigottito.

08 marzo 2018 Redazione

Il Segreto

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata de Il Segreto, in onda come abitudine a partire dalle ore 16:30 circa. Si ripartirà dalla confessione di Matias ad Emilia e Alfonso: il giovane ieri ha ammesso ai suoi genitori le ragioni della sua assenza da Puente Viejo nei tragici momenti in cui Marcela è partita alla sua ricerca. Lui si trova insieme a Beatriz ma ora è pentito per le sue azioni e si sente profondamente il colpa per quanto accaduto. Consapevole dei propri errori, il giovane Castaneda deciderà di rimediare e l'unico modo per farlo sarà di chiudere una volta per tutte con la sua amante. Per questo le chiederà di potersi incontrare segretamente e la informerà di quanto accaduto, aggiungendo che tra loro non potrà esserci un futuro insieme. Rivelerà alla figlia di Hernando che la loro storia è stata scoperta da Emilia e Alfonso e la reazione di Beatriz lo manderà su tutte le furie: anziché preoccuparsi per le sorti di Marcela e del bambini che porta in grembo, infatti, la giovane penserà solo a se stessa e alle possibili conseguenze che questa scoperta potrà avere per il suo nome. Tale reazione manderà su tutte le furie Matias...

MATIAS CHIUDE DEFINITIVAMENTE CON BEATRIZ

Nell'episodio odierno de Il Segreto, Matias sarà deluso per le parole di Beatriz e deciderà di porre fine per sempre alla loro storia d'amore. Una decisione che questa volta non sembrerà avere via di uscita, nella speranza che Marcela possa riprendersi quanto prima e con essa anche il piccolo che porta in grembo. Donna Francisca sarà più che mai vicina a Saul e Prudencio, i due ragazzi che le hanno salvato la vita, conquistando il suo cuore fin dal primo istante. Nonostante il desiderio di entrambi di andarsene dalla villa, per non creare ulteriori problemi alla ricca signora, lei non vorrà sentirne ragioni, dicendosi ben felice di accogliere due ragazzi giovani tanto coraggiosi nella sua vita. Ben diverso sarà il caso di Nazaria: la moglie di Mauricio, voluta proprio dalla Montenegro al fianco del capomastro, non verrà più considerata come una parente. A lei infatti verrà chiesto di cominciare a lavorare nel ruolo di governante: tale richiesta finirà per inasprire lo scontro con Fè?

