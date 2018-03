Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Amaurys Perez in crisi: sorpresa in arrivo per lo sportivo!

Isola dei Famosi 2018, cenni di crisi per Alessia Mancini e Amaurys Perez in Honduras. Ma per lo sportivo potrebbe essere in arrivo una grande sorpresa...

08 marzo 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Primi cedimenti all'Isola dei Famosi anche da parte di coloro che finora hanno mostrato più forza di tutti. Una tra questi è Alessia Mancini, colei che da alcuni naufraghi è stata appellata la "maestrina" o il "caporale" che, nel nuovo daytime, è scoppiata in lacrime a causa della rivelazione fatta da Alessia Marcuzzi nel corso della diretta di lunedì scorso. La conduttrice ha annunciato ai naufraghi che ci sarà una puntata in più e che quindi la loro avventura si allungherà. Alessia ha allora iniziato a pensare che anche la sua lontananza dagli affetti e in particolare dai figli sarà più lunga. La malinconia ha colpito allora la conduttrice e showgirl, che si è sfogata in un lungo pianto. A distrarla dalla tristezza e dalla malinconia sono però i continui scontri che la vedono protagonista all'Isola dei Famosi. Dopo un periodo di tregua, è infatti riscoppiata la guerra con Rosa Perrotta.

Sorpresa per Amaurys Perez? Parla la moglie Angela

“Tra me e Rosa continua ad esserci questa guerra fredda, non credo che sia da criticare il fatto che una persona abbia desiderio di continuare questa avventura con le persone con cui si trova bene, ed è quello che sto facendo io” ha dichiarato la Mancini, che non è l'unica a vivere momenti difficili in Honduras. Provato è apparso anche Amaurys Perez, lo sportivo, come Alessia, sente davvero tanto la mancanza della sua famiglia. Tuttavia per Perez è in arrivo una grandissima sorpresa: in collegamento dallo studio di Canale 5 per salutarlo potrebbe esserci suo fratello, che Amaurys non vede da tanto tempo. A svelarlo è la moglie Angela che, intervistata da Nuovo Tv, ha dichiarato: "Tra poco arriva il fratello di Amaurys che non vede la famiglia da 13 anni".

