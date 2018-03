Jennifer Lopez, sexy su Instagram/ Foto in reggiseno: una bellezza senza età

E' bastato uno scatto pre allenamento, in reggiseno, per mandare in tilt i fan di Jennifer Lopez in ogni angolo del mondo. La cantante sempre più sexy, ecco cosa è successo

08 marzo 2018 - agg. 08 marzo 2018, 14.18 Hedda Hopper

Jennifer Lopez, Instagram

Per Jennifer Lopez il tempo non passa mai. L’attrice e cantante portoricana, con una foto in reggiseno postata sui social, dimostra di essere ancora una delle donne più belle del mondo. Pur essendo in tenuta casual, infatti, la Lopez è forse, anche più bella di quando partecipa agli eventi mondani con trucco e parrucco al posto giusto. I fans sono letteralmente pazzi di lei e i più bei complimenti arrivano non dagli uomini, ma dalle donne che non possono non ammirare l’incredibile bellezza della loro beniamina. “The queen”. “Non ci sono donne più belle di Jennifer. Bella, bella e bella”, “Ti amo bellissima, sei la regina”, “meravigliosa”, “Che bellezza di donna. Un dono di Dio”, scrivono i fans sui social. Mamma, donna in carriera e dive quando sale sul palco: Jennifer Lopez riesce ad incantare sotto tutti i punti di vista. A quasi 49 anni (li compirà il prossimo 24 luglio), Jennifer Lopez sembra non avere rivali. Cliccate qui per leggere tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FOTO IN REGGISENO SUI SOCIAL

Quando sei Jennifer Lopez basta poco per mandare in tilt il popolo della rete e i fan e anche qualche ora fa è successo lo stesso. Mentre la cantante, attrice e produttrice, continua la sua vita di tutti i giorni continuando a postare foto sui social l'attenzione di tutto è riservata ad uno scatto che la bella Jennifer Lopez ha postato ieri e che la ritraeva semplicemente pronta ad allenarsi. Addominali ben scolpiti in bella vista, pantaloni fitness e un top che teneva ben a freno le sue grazie, ma tanto è bastato per fare subito il giro del mondo con i fan pronti a risaltare le curve della diva anche senza nessun fronzolo intorno, bella al naturale. Le forme di Jennifer Lopez sono sempre state al centro dell'immaginario maschile e hanno diviso il pubblico tra quelli favorevoli alle forme burrose e quelli che le trovano esagerate.

JENNIFER LOPEZ SCOLPITA ALLA SOGLIA DEI 50 ANNI

Alla soglia dei 50 anni (a luglio ne compirà 49), Jennifer Lopez non sembra essere colpita dagli anni che passano e gli unici segni che possiamo vedere sul suo fisico sono quelli di chi si allena duramente e i fan apprezzano e riempiono la loro star di like. Secondo i bene informati tutti questi sforzi in palestra non sono strettamente legati ad un suo ritorno sulle scene e in tour ma addirittura ad un possibile matrimonio che potrebbe andare in scena in Italia.A quanto pare Jennifer Lopez potrebbe convolare a giuste nozze con il fidanzato Alex Rodriguez. Nelle scorse settimane si è parlato di questa possibilità rivelando anche presunti dettagli a cominciare dal posto scelto per la cerimonia, ovvero la costiera amalfitana e Ravello.

