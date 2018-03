LEGEND/ Su Rai 4 il film con Tom Hardy (oggi, 8 marzo 2018)

Legend, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Tom Hardy, Emily Browning, Christopher Eccleston, David Thewlis e Paul Anderson, alla regia Brian Helgeland.

08 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST TOM HARDY

Il film Legend va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 8 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata diretta nel 2015 da Brian Helgeland, regista norvegese noto per aver diretto film come Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana, Man on Fire - Il fuoco della vendetta, Payback - La rivincita di Porter, 976 - Chiamata per il diavolo, The Bourne Supremacy e La setta dei dannati. Tra gli interpreti principali di Legend spiccano Tom Hardy, Emily Browning, Christopher Eccleston, David Thewlis e Paul Anderson. Si tratta della trasposizione cinematografica di un romanzo biografico scritto da John Pearson, noto scrittore inglese del 900. Tom Hardy, che nel film ha interpretato il ruolo del doppio personaggio protagonisti di Ronald Kray / Reginald Kray, figura anche tra i produttori del film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LEGEND, LA TRAMA DEL FILM

Protagonisti del film sono Ronald e Reggie Kray, fratelli gemelli destinati a segnare la storia di Londra nella prima metà del 900. Il primo è un giovane dalla personalità disturbata e caratterizzata da istinti altamente violenti. Proprio per questo motivo viene rinchiuso in una struttura psichiatrica detentiva. Un giorno suo fratello Reggie riesce a liberarlo, pagando una cauzione decisamente costosa. Mentre Ronald era rinchiuso in carcere, Reggie ha messo a segno una serie di furti milionari che lo hanno reso un ladro professionista. Da della liberazione di Ronald, i fratelli Kray metteranno a ferro e fuoco Londra, edificando un vero e proprio impero criminale. Col passare del tempo Reggie finirà per innamorarsi di una giovane donna e cercherà di abbandonare per sempre la vita criminale. Nel frattempo le condizioni psichiche di Ronald finiranno col peggiorare.

