LODOVICA COMELLO/ "Alla ricerca di nuovi talenti nella scrittura di testi" (EPCC)

Lodovica Comello ospite a EPCC. Il lancio del contest ‘Una canzone per me’ alla ricerca di nuovi talenti nella scrittura di autori di successo. Anticipazioni e news.

08 marzo 2018 Francesca Pasquale

Lodovica Comello a EPCC

Attrice, conduttrice e cantante friulana Lodovica Comello non solo è la conduttrice del programma di successo Italia’s Got Talent, ma è anche pronta a lanciare un nuovo contest per autori di canzoni che si svolge in rete ‘Una canzone per me’. Insieme al Rockol e Radio 105, Arianna Fontana infatti cercherà nuovi talenti nella scrittura di canzoni di successo e racconterà la ricerca attraverso pillole video distribuite su YouTube e suoi suoi canali social. Si tratta di un progetto che si svolge e si sviluppa in rete per riuscire a coinvolgere nuove firme musicali e per valorizzare un mondo che spesso non viene molto considerato e cioè quello degli autori. A Lodovica Comello e al suo staff quindi il compito di aprire i casting. Sarà quindi affiancata da personalità di rilievo del mondo della discografia e della radio per incontrare gli autori che fra tutti li hanno maggiormente colpiti. I vari artisti in gara avranno modo di presentare in prima persona i propri elaborati in per poter sperare di aggiudicarsi gli elogi di Lodovica Comello e di tutto il suo staff e finalmente poter sfondare nel mondo della musica.

LODOVICA COMELLO: “QUELLO DELL’AUTORE È UN LAVORO MOLTO PRESTIGIOSO”

Ai microfoni di Tgcom, Lodovica Comello ha spiegato come ritenga la professione dell’autore spesso sottovalutata con i meriti completamente rivolti al cantante: “Quello dell'autore è un lavoro molto prestigioso che non tutti possono fare richiede grandissima creatività e sensibilità. E oltretutto alla fine i meriti se li prende praticamente in toto l'artista e chi ha composto la canzone spesso rimane sconosciuto ai più". Alla domanda come è nata l’idea di questo contest, Arianna Fontana ha così replicato: “In questi anni ho ricevuto nella mia casella di posta mail di autori che mi proponevano pezzi. E così insieme al mio staff abbiamo pensato di creare questo tipo di contenuto che coinvolga queste persone. Oltretutto la cosa coincide con la dirittura d'arrivo della scrittura del mio nuovo disco. Così abbiamo lanciato la call to action pochi giorni fa e sono arrivate moltissime adesioni. Fino al 18 di marzo raccoglieremo il materiale e poi inizieremo ad ascoltare e selezionare. La fase di produzione del pezzo invece spetterà al producer che se ne occuperà.

Ma ovviamente terremo conto degli spunti degli autori. Dopo aver selezionato le cose che più ci piaceranno incontreremo di persona questi autori per farci spiegare la genesi della loro idea. In realtà non ci poniamo limiti, se ci capitasse una canzone fatta e finita che ci stende, prenderemmo quella. Però al momento molti hanno mandato solo un testo, altri solo una melodia. Quindi tutto dipenderà dal materiale arrivato”.

