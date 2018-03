La Dolce Vitti/ Roma, la carriera dell'eccentrica attrice in una mostra

Una grande attrice e una mostra pronta a rendere giustizia alla sua lunga carriera, questo rappresenta La Dolce Vitti da oggi al Teatro dei Dioscuri al Quirinale a Roma.

08 marzo 2018 Hedda Hopper

Monica Vitti

Da Maria Luisa Cecciarelli a Monica Vitti, un nome rubato ad un libro ma anche un vero e proprio esempio di stile e di bravura che poche attrici moderne possono davvero riuscire a seguire. Monica Vitti era ed è tutto questo e nella mostra in scena da oggi, 8 marzo, dal titolo "La Dolce Vitti" anche chi non l'ha conosciuta adesso saprà quello che lei ha significato per il cinema italiano. L'eccentrica attrice è riuscita ad essere buffa ma sensuale, comica e drammatica allo stesso tempo ma anche versatile e disponibile per cinema, teatro e televisione, una grande attrice e una donna unica che è riuscita a tenere testa ai grandi del cinema italiano in un periodo in cui il "patriarcato" era ancora l'unico modo di vivere. Il suo volto e la sua voce hanno messo in riga Gassman, Tognazzi, Mastroianni e Manfredi, e da oggi sarà protagonista in una mostra che affolllerà il Teatro dei Dioscuri al Quirinale.

IL MATERIALE PRESENTE ALLA MOSTRA

La mostra racconta i suoi primi anni a teatro ma anche gli ultimi quando il cinema non le regalava più i ruoli di un tempo e che per questo ha deciso di scegliere una strada autonoma che la portò addirittura alla regia. La mostra permetterà ai visitatori di vedere brani autobiografici, cinegiornali Luce, i materiali delle Teche Rai La Dolce Vitti e nella sala cinema del Teatro dei Dioscuri, alcuni film chiave: L’avventura di Michelangelo Antonioni, La ragazza con la pistola di Mario Monicelli, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Ettore Scola, Teresa la ladra di Carlo Di Palma, Flirt di Roberto Russo. Non mancheranno magnifiche fotografie provenienti da archivi pubblici e privati che mostreranno nuovi dettagli sulla sua lunga carriera.

