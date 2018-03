LANDO BUZZANCA/ Siparietto hot in diretta: "A 82 anni sono ancora pieno di energia!" (Pomeriggio 5)

Lando Buzzanca, a 82 anni, è ancora una forza della natura: tra nuovi progetti professionali e l'amore con la compagna Francesca, si racconta a Pomeriggio 5.

08 marzo 2018 - agg. 08 marzo 2018, 18.22 Stella Dibenedetto

Lando Buzzanca

Un siparietto hot quello che ha visto protagonista Lando Buzzanca oggi a Pomeriggio 5. In collegamento con Barbara D'Urso, al fianco della sua compagna Fracesca (di 30 anni più giovane), Lando ha parlato del loro amore e di sesso. "È vera questa cosa che a 82 anni fai l'amore 4 volte a settimana e senza l'uso del viagra" chiede la D'Urso, e Buzzanca conferma. "Adesso che ho 82 anni e mezzo ho ancora più energia, ma che ci posso fare?" dichiara l'attore in risposta ai dubbi di Biagio D'Anelli, opinionista della D'Urso. Ma non si fermano le piccanti rivelazioni di Lando Buzzanca in studio: "Mio nonno di 104 anni baciava il seno di donne alle quali dava dei soldi", parole che lasciano Barbara D'Urso senza parole e che scatenano l'ilarità del pubblico presente. (Aggiornamento di Anna Montesano)

L'AMORE CON FRANCESCA

Lando Buzzanca, a 82 anni, non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro e all’amore. L’attore, infatti, continua a lavorare avendo in serbo nuovi progetti godendosi l’amore della nuova compagna Francesca, di 35 anni più giovane di lui. A 80 anni, Lando Buzzanca ha deciso di vivere un nuovo capitolo della sua vita dopo il dolore per la morte della moglie Lucia, la madre dei due figli Massimiliano e Mario. L’attore, sulla scena dagli anni ’60, però, ha ritrovato la gioia di vivere accanto a Francesca, un’autrice televisiva che gli dona serenità e felicità. I due sono soliti trascorrere le serate insieme in compagnia degli amici. Un rapporto che non risente della differenza d’età. Della sua seconda vita, Lando Buzzanca parlerà tra poco a Pomeriggio Cinque. Ai microfoni di Barbara D’Urso, l’attore si racconterà tra vita privata e professionale svelando anche alcuni aneddoti della sua lunghissima carriera.

LANDO BUZZANCA CERCA NUOVI VOLTI

Oltre ad essere felice e innamorati, Lando Buzzanca ha nel cassetto tanti progetti da realizzare. Come fa sapere La Repubblica, infatti, l’attore cerca nuovi volti per il trailer di un film che sarà girato totalmente in Sicilia. In particolare, si cercano uomini e donne con un’età compresa tra i 25 ed i 35. Dopo aver recitato in tanti film di successo come Divorzio all’italiana, Sedotta e abbandonata e Signore e signora solo per citarne qualcuno, dopo aver conquistato il pubblico televisivo con le fiction Mio figlio, Chiara e Francesco, Capri, Terra Ribelle, Il Restauratore, Lando Buzzanca è pronto a tuffarsi in nuovi progetti coinvolgendo anche giovani attori alla ricerca della grande occasione. Nessuna voglia, dunque, di fermarsi per Lando Buzzanca che ha ancora tantissima energia da investire.

