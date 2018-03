Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi/ Crisi finita? Di nuovo vicini a Cellino San Marco "grazie" al figlio Bido

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, riavvicinamento in atto? Nuovo incontro a Cellino San Marco dopo la crisi "grazie" ad un imprevisto capitato al figlio Bido

08 marzo 2018 Anna Montesano

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi

Si torna a parlare di Loredana Lecciso e di Al Bano Carrisi nello studio di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso torna a parlare della coppia regina del gossip delle ultime settimane, da quando infatti si è iniziato a parlare di crisi e di separazione per il cantante e la showgirl. Una separazione che potrebbe essere giunta al termine, almeno stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi. Dopo settimane di permanenza a Pavia, Loredana Lecciso è tornata in Puglia e si divide tra la sua casa a Lecce e quella che condivide con Al Bano Carrisi a Cellino San Marco. Il cantante, al momento, è a Milano con il figlio Yari Carrisi in quanto impegnato nella registrazione della nuova edizione di The Voice of Italy, che partirà nei prossimi giorni. Ma Al Bano e Loredana, stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, si sono rivisti proprio in questi giorni a Cellino San Marco.

INCIDENTE PER BIDO: AL BANO E LOREDANA INSIEME PER IL FIGLIO

A riunirli è stato il figlio Bido (Al Bano Junior) che, come si legge sul settimanale, "Si è rotto una gamba in un gioco spericolato a scuola". Così Al Bano "In ogni pausa dalle registrazioni, trovava il modo di telefonare al figlio e alla Lecciso per sincerarsi che tutto fosse ok, e appena la produzione del talent lo ha 'liberato' è volato a Cellino per stare col figlio" si legge ancora. È qui che il cantante e Loredana Lecciso si sono rivisti e hanno quindi avuto modo di stare nuovamente insieme, fianco a fianco. Un imprevisto come questo potrebbe essere stata l'occasione per i due per riavvicinarsi e magari trovare quella complicità perduta che presto li vedrà di nuovo tornare insieme.

© Riproduzione Riservata.