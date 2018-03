Lorella Boccia/ “Ho aspettato questa chance. Ezio Greggio? Un uomo galante” (Monte Carlo Film Festival 2018)

Lorella Boccia al Monte Carlo Film Festival 2018 accanto ad Ezio Greggio in attesa del matrimonio con il fidanzato Niccolò Presta. Per un figlio, però, c'è ancora tempo

08 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Lorella Boccia al Monte Carlo Film Festival 2018

Un sorriso speciale, simile a quello di Julia Roberts, così i media l’avevano definita tempo fa in occasione di un’intervista rilasciata ad un noto settimanale. Oggi carica dopo un breve periodo lontano dal piccolo schermo, Lorella Boccia torna in splendida forma in una nuova avventura a fianco di uno dei volti più amati della televisione italiana. Un lungo percorso iniziato a soli 16 anni e da allora non si è fermata; con una determinazione d’altri tempi ha conquistato il suo posto al sole. Come non ricordare l’ingresso ad “Amici di Maria De Filippi”, la partecipazione al film americano “Step Up” come unica attrice/ballerina italiana e la co-conduzione di “Colorado” a fianco di Paolo Ruffini su Italia1. Ma è il ritorno da ballerina professionista un anno fa ad “Amici di Maria De Filippi”, il programma che le diede un lancio importante nel mondo dello spettacolo, ha darle fortuna proprio come a colleghi quali Stefano De Martino che sono andati ben oltre la danza. Lorella Boccia è pronta per salire sul palco a Montecarlo per il “Monte Carlo Film Festival” in onda domenica 11 marzo in seconda serata su Canale5.

AL FIANCO DI EZIO GREGGIO AL MONTE CARLO FILM FESTIVAL

Lorella Boccia al settimanale ‘Oggi’ attualmente in edicola, è emozionata per questo nuovo impegno lavorativo: “Per dimostrare le mie qualità ho dovuto danza col volto coperto, ma ora so farmi valere”. Al magazine, diretto da Umberto Brindani, la showgirl racconta anche dell’amore con il producer e agente Niccolò Presta, di due pappagalli dispettosi (“Devo ancora capire come ho fatto a mettermi in una situazione così… complessa. Ma li amiamo pazzamente”) e di una frase di sua madre che le ha cambiato la vita. Un debutto prezioso che segna il suo ritorno da conduttrice e showgirl a Mediaset, l’azienda che l’ha vista nascere e crescere. Pronta per salire sul palco a Montecarlo per il “Monte Carlo Film Festival” in onda domenica 11 marzo in seconda serata su Canale5, dichiara, con un pizzico di sprezzante carica: “Ero impaurita, pensavo: sei in grado? E mi rispondevo: sono pronta. Perché ho aspettato tanto per poterlo fare e questo è il momento. Ezio Greggio è un uomo straordinario, galante. Non potevo sperare di meglio per sentirmi a mio agio. Le sue battute sono sempre spontanee e spiritose.”

IL MATRIMONIO ED UN FIGLIO CON NICCOLO' PRESTA

Lorella Boccia, per seguire la carriera, però, non ha mai trascurato l'amore. E' da tempo, infatti, fidanzata con Niccolò Presta, figlio del manager Lucio, con cui, spera di convolare a giuste nozze in tempi più o meno brevi: “Ho l’uomo giusto accanto, mi sento che nulla di brutto mi possa accadere con lui al mio fianco. È una sensazione che mai avevo provato. Lui è un essere speciale. Così perbene, così educato. Non è manierismo, lui è davvero perbene ed educato sempre, a casa come nel lavoro. Io sono così fiera di lui, era il mio agente, presto sarà mio marito”. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha investito la ballerina in un periodo assai fitto di impegni lavorativi: “Siamo il giorno e la notte, ma diventiamo complementari quando siamo insieme. Mi hanno conquistato i suoi occhi belli che sono esattamente lo specchio della sua anima. Non è una frase fatta, ma la verità”. Al momento, però, non c'è la comune intenzione di mettere su famiglia: “Al momento non abbiamo intenzione di fare un figlio, ma quando lo faremo dovremo porci il problema”

