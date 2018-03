Masterchef Italia 7/ Finale, ospiti e diretta: sfida tra Alberto, Kateryna e Simone, chi sarà il vincitore?

Finale Masterchef Italia 7, ospiti e diretta 8 marzo 2018: Simone, Alberto e Kateryna si sfidano per il montepremi di 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette.

Masterchef Italia 2018

Il giorno dell’ultimo atto di Masterchef Italia 7 è arrivato. Oggi, giovedì 8 marzo, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda la finalissima della settima edizione del famoso talent show culinario. Al termine della puntata finale verrà eletto il vincitore che porterà a casa 100mila in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. A sfidarsi ina una sfida a tre che li metterà a dura prova saranno Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. A giudicare il loro operato saranno i giudici Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugamnn. Le prove che i tre finalisti dovranno superare per arrivare alla vittoria saranno davvero ardue e metteranno alla prova non solo il talento culinario ma anche il carattere. Per riuscire a portare a casa il titolo di Masterchef Italia 2018, infatti, Simone, Alberto e Kateryna dovranno superare diversi ostacoli.

MASTERCHEF ITALIA 7, INVENTION TEST CON 3 CHEF STELLATI

La finale di Masterchef Italia 7 comincerà con l’ultima Mystery Box in cui i tre finalisti si ritroveranno davanti ad uno specchio. Simone, Alberto e Kateryna dovranno guardarsi dentro e rivedere tutto il loro percorso nella cucina di Masterchef. Com’è cambiato il loro modo di cucinare? Cos’hanno imparato da tale esperienza? I tre finalisti dovranno rispondere servendo in modo architettonico il piatto che racchiuda tutti i loro cambiamenti. Si passerà poi all’Invention Test che si svolgerà con la presenza di tre chef stellati. I tre finalisti dovranno riprodurre un piatto emblematico degli chef stellati in 45 minuti. Pino Cuttaia che vanta due stelle Michelin nel suo ristorante siciliano mostrerà ai tre finalisti una preparazione complessa dell’”uovo di seppia”. Anthony Genovese che vanta due stelle Michelin al Ristorante Il Pagliaccio di Roma chederà agli chef amatoriali di preparare il suo «Ricordo di un viaggio in Thailandia». Si tratta di un dolce tipico di Bangkok trasformato in un piatto salato. Norbert Niederkofler, chef del St. Hubertus di San Cassiano, ristorante a tre stelle Michelin della Val Badia, presenterà la sua “Anatra muta”.

L’ULTIMA SFIDA COME SARÀ?

Niente prova in esterna, infine, per la finalissima di Masterchef Italia 7. Nell’ultima e decisiva sfida, i finalisti dovranno preparare un menù di degustazione a propria scelta, senza limiti di portata e senza vincoli da osservare. Tutti gli chef amatoriali potranno decidere autonomamente i piatti da preparare per conquistare il palato dei giudici. L’unica regola da osservare è quella di Joe Bastianich: “tutti vorranno darvi un consiglio su come affrontare il cammino per la vittoria, e allora un consiglio ve lo do anche io: non accettatene da nessuno”, è il messaggio dello chef-giudice ai tre finalisti. Chi sarà, dunque, il vincitore? In attesa di scoprirlo, sono già partiti i casting per l’ottava edizione di Masterchef Italia mentre dalla prossima settimana andrà in onda la versione Celebrity.

