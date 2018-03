Norbert Niederkofler/ Chi è? Il nono “tre stelle” italiano ospite della finalissima (Masterchef Italia 7)

Il noto chef italiano Norbert Niederkofler, recentemente insignito con il massimo riconoscimento nel settore culinario, è ospite della finale di Masterchef Italia.

08 marzo 2018 Francesca Pasquale

Norbert Niederkofler a Masterchef 7

Questa sera su Sky Uno, cala il sipario sulla settima edizione di Masterchef Italia. Una chiusura in grandissimo stile con straordinari ambasciatori nel mondo della cucina nostrana come nel caso dello chef Norbert Niederkofler, diventato pochi mesi fa il nono italiano a venir insignito delle Tre Stelle Michelin, il massimo riconoscimento (una sorta di Premio Oscar della cucina). Niederkofler è uno chef di 56 anni che lavora attualmente al St. Hubertus, ristorante dell’hotel Rosa Alpina a Cassiano. In una recente intervista concessa al portale Gazzagolosa.gazzetta.it, ha scherzato sulla propria età ma allo stesso tempo ha sottolineato come questo sia il momento della massima maturazione del suo progetto: “Ho 56 anni, penso di essere il più vecchio a prendere le tre stelle… Ma sono contento perché è il momento giusto. Il mio progetto sulla cucina di montagna sta maturando ora”. Inoltre, ha aggiunto che le tre stelle rappresentano da sempre il suo principale sogno.

NORBERT NIEDERKOFLER, TRE STELLE CHE CAMBIANO LA VITA

Nella stessa intervista Niederkofler ha raccontato come sia cambiata la sua vita e quella del ristorante non appena è stata ufficializzata l’assegnazione delle Tre Stelle Michelin con un incredibile aumento di prenotazioni. Inoltre ha parlato del suo amore per la cucina iniziato quando aveva sedici anni: “Il giorno in cui la Michelin ha rilasciato il comunicato stampa i telefoni hanno cominciato a squillare e non hanno smesso per due giorni. Abbiamo preso 450 prenotazioni. Poi abbiamo bloccato tutto perché dobbiamo imparare a gestire questa cosa. Io ho clienti che sono venuti a mangiare da me 60 o 70 volte, non li posso mettere da parte... sono nato in Valle Aurina, sotto la Vetta d’Italia. Ho fatto gare di sci fino a 16 anni, poi quando ne avevo 17 è morto mio padre. Così ho dovuto decidere che cosa fare. Avevamo una pensione e io sono sempre stato attratto dalla ristorazione. Forse perché la cucina è il posto più bello della casa: c’è caldo, c’è da mangiare, c’è sempre gente con cui parlare. Poi volevo viaggiare ma non avevo i soldi per farlo. Come cuoco invece sono andato a Londra, New York, Aspen…”.

