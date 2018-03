PINO CUTTAIA/ ChI è? I suoi piatti celebrano stagioni e simboli della storia dell'Italia (Masterchef Italia 7)

Pino Cuttaia ospite a Masterchef. La sua è una cucina che reinventa i ricordi, trasformandoli in piatti perfetti a celebrare stagioni e simboli della storia gastronomica del nostro Paese.

08 marzo 2018 Francesca Pasquale

Pino Cuttaia ospite a Masterchef Italia 7

Lo chef siciliano dall’accento piemontese Pino Cuttaia è ospite nella finale di Masterchef Italia 7. Arrivato a Torino da giovanissimo, qui ha vissuto vent’anni dove ha studiato e poi lavorato in fabbrica. Dopo poco però scopre l’amore e la passione per la cucina che pian piano da hobby trasforma in lavoro che lo vede vivere esperienze professionali molto importanti in ristoranti rinomati come Il Sorriso di Soriso e Il Patio di Pollone. Deciso a ritrasferirsi nell’amata Sicilia, apre insieme a sua moglie il ristorante La Madia grazie al quale ottiene la prima stella Michelin nel 2006 per poi acquisirne un’altra tre anni più tardi. È infatti uno dei quarantuno chef d’Italia con due stelle Michelin. Da poco è diventato presidente dell’Associazione di ristoratori Le Soste di Ulisse. Intervistato da La Stampa, Pino Cuttaia ricorda i suoi primi anni a Torino: “Quando arrivai in città il mio approccio era quello di scoprire, di esplorare e mi ricordo di un territorio molto ordinato rispetto a quello siciliano. Era luglio, faceva caldo, e andai a cercare una granita: fu uno shock. Nulla di simile alla nostra raffinata granita siciliana, ma un miscuglio di ghiaccio tritato e sciroppo: capii subito che ero in un altro mondo. A Torino ho imparato un mestiere, ho imparato il rigore e il senso del dovere che il piemontese ha come cultura e come base personale: questo l’ho portato in Sicilia con me. Ma ho anche capito che la cucina piemontese, che amo molto, è generosa come quella siciliana: basti pensare ai tanti antipasti o a quell’ineguagliabile fritto misto della tradizione”.

PINO CUTTAIA: “HO SEMPRE CONSIDERATO TORINO LA MIA PICCOLA PARIGI”

Nella stessa intervista lo chef Pino Cuttaia ha avuto quindi modo di spiegare come, data la sua esperienza lavorativa a Torino, sono molto forti le contaminazioni piemontesi nella sua cucina: “Nei miei menù non manca mai l’uso dell’acciuga e quel richiamo alla bagna caoda così radicato in questa terra, ma anche i grissini e le nocciole. Ho sempre considerato Torino la mia piccola Parigi per la sua grande eleganza, lo stile e le immense potenzialità: è una città bellissima e sono felice che la stiano riscoprendo in tanti”. Proprio nell’amata Torino ha avuto modo di ritornare lo scorso mese di febbraio quando ha preso parte alle due cene organizzate da Snodo, il tempio del gusto curato da Luca Boffa nelle rinate Ogr. Sempre a La Stampa lo chef Pino Cuttaia ha parlato del menù proposto proprio in questa occasione: “Vedo questa esperienza come un ritorno gradevole di un siciliano che vuole far assaggiare piatti preparati con il rigore torinese e la memoria dell’isola che mi appartiene come cuoco custode di quei gesti domestici che non sono più tramandati. Ecco perché ci saranno proposte come la Scala dei Turchi, un omaggio al mio territorio attraverso la massima espressione del mare, il riccio o come la Minestra di crostacei con cui valorizzo il nostro gambero rosso. Nella ninfea di carciofo spinello c’è la salsa di acciughe che ricorda la bagna caoda e la fusione tra il mio Nord e il mio Sud che compare anche in Sole e Vento”.

