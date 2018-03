POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso tra cronaca e Isola dei famosi

Oggi, giovedì 8 marzo, alle 171.0 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Immancabile lo spazio dedicato all'Isola dei famosi 2018.

08 marzo 2018 Redazione

Barbara D'Urso

Oggi, giovedì 8 marzo, alle 171.0 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Ieri Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia 2.396.000 spettatori con il 18.5% di share nella prima parte, a 2.693.000 (18.7%) nella seconda e a 2.374.000 (15.3%) nella terza. Nel corso della puntata si è parlato dello scontro tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, con la moglie del pugile Ketty e il figlio Michael. In studio è arrivata Stefania Ferri per difendere il fratello Marco dalle accuse di Aida Nizar. Spazio anche alle vicende di Elena Morali, fidanzata di Gianluca Fubelli in arte Scintilla, sempre più vicina a Simone Barbato. “Questo Gianluca se avesse un minimo di dignità non si farebbe trattare come un cretino… ormai gli uomini di una volta non esistono più”, ha scritto un utente su Instagram commentando il servizio di Pomeriggio 5.

Barbata D’Urso ha detto no a Francesca Fagnani

Barbara D’Urso ha detto di no all giornalista Francesca Fagnani, che la voleva come protagonista dl suo nuovo programma intitolato “Belve”. Si tratta di un ciclo di interviste a otto donne dure, che mordono, che hanno lottato, indomabili: l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, l’ex brigatista Adriana Faranda, Alessandra Mussolini, Giuliana de Sio, la criminologa Roberta Bruzzone e l’ex camorrista Caterina Pinto. “Non le considero cattive, solo più complesse delle altre”, ha detto la giornalista a Oggi. La Fagnani ha rivelato che Barbara d’Urso non ha accettato l’invito, “lei è la regina delle belve”.

