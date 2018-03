Pietro Tartaglione, matrimonio con Rosa Perrotta?/ Uomini e donne: “Dopo Isola dei Famosi facciamo un figlio”

Pietro Tartaglione di Uomini e Donne vuole mettere su famiglia con la fidanzata Rosa Perrotta dopo la fine dell'Isola dei Famosi 2018: matrimonio e figlio in arrivo?

08 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, come ha confessato al settimanale Uomini e Donne Magazine, non vede l'ora di riabbracciare la compagna e di mettere su famiglia dopo il suo rientro in Italia: "Non resisto più senza di lei! Non vedo l’ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio". L'avvocato casertano avverte, ogni giorno, la mancanza dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi nei piccoli gesti che uniscono una giovane e già affiatata coppia: "Svegliarmi la mattina e non trovarmela accanto e il suo modo particolare di salire le scale per raggiungermi a casa: quattro gradini alla volta (ride). E’ un dolore non averla con me. E’ stato stranissimo condividere subito la quotidianità con una persona che conosci appena. Il nostro percorso all’interno del programma è durato davvero poco. Io sono arrivato a corteggiare a Rosa a programma già iniziato da un mese. Siamo stati solo molto fortunati. E’ stato fin da subito tutto perfetto, siamo molto simili. E’ un sogno".

MATRIMONIO E FIGLIO DOPO L'ISOLA DEI FAMOSI

Pietro Tartaglione, però, è felice che Rosa Perrotta abbia intrapreso questa nuova avventura televisiva dopo il no, di qualche mese fa, al provino per il Grande Fratello Vip. Un'esperienza che sicuramente l'arricchirà come donna: "Premetto che abbiamo deciso tutto insieme. Aveva già provato a fare il provino per il GFVip e non era andato bene, quindi ha pensato di tentare quello per l’Isola. Un giorno è arrivata la risposta che aspettavamo. Sarebbe stata una concorrente naufraga e, per i primi trenta secondi, sono letteralmente impazzito di gioia per lei, poi subito dopo mi sono reso conto cosa avrebbe voluto dire". L'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, però, non teme assolutamente gli altri uomini in Honduras. Marco Ferri, in un tempo non troppo lontano, sembra aver messo gli occhi addosso alla bella napoletana, rimasta fedele al proprio principe azzurro: "Da buon ragazzo del sud sono geloso, ma manderei la mia fidanzata anche in mezzo a mille uomini. Lei è una donna seria che non è mai scesa a compromessi per lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha un’altissima considerazione di sé e della sua dignità. Gode della mia massima fiducia. Non ho mai avuto un minimo dubbio".

IL RAPPORTO CON ALESSIA MANCINI

Pietro Tartaglione ha sempre difeso la fidanzata dagli attacchi del popolo del web per il comportamento tenuto durante la sua permanenza in Honduras. Ogni settimana, è in studio, per sostenere la compagna. I battibecchi da primadonna con Alessia Mancini, nelle prime settimane, erano all'ordine del giorno. Poi, le due isolane, pur continuando a non sopportarsi, hanno scelto, di comune accordo, di tenere una linea morbida, una sorta di tregua per evitare ulteriori screzi nel prosieguo della gara. L'opinione dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne, sul caso, è molto chiara: "Il rapporto con Alessia Mancini? Penso che la situazione esasperi i caratteri. Lei è una ragazza simpatica, solare, sempre con il sorriso, e ha un carattere forte. Va d’accordo con le donne del suo stesso livello culturale in grado di stimolarla mentalmente. La mia fidanzata non è una donna qualunque". Rosa, negli ultimi giorni, è finita al centro delle polemiche perché il suo nome è finito tra quelli che, assieme, a Francesco Monte, ha consumato marijuana prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi 2018.

