Quinta Colonna/ Anticipazioni: Luca Zaia ospite di Paolo Del Debbio (8 marzo)

Quinta Colonna, anticipazioni nuova puntata dell'8 marzo, Luca Zaia ospite di Paolo Del Debbio, ecco di cosa parlerà il politico e gli altri argomenti del programma in onda su Rete4.

08 marzo 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Prosegue l’appuntamento del giovedì sera con Quinta Colonna. Il programma condotto da Paolo Del Debbio, torna anche oggi, nella prima serata di Rete4, a cominciare dalle 21.15 circa. Il giornalista, a pochissimi giorni di distanza dal verdetto delle urne, avrà modo di intervistare il Governatore del Veneto e figura di primo piano della Lega: Luca Zaia. Successivamente, si aprirà un ampio dibattito sulle future alleanze tra i partiti in vista della formazione del nuovo Governo. Ecco perché, tra gli ospiti che prenderanno parte al talk show, ritroveremo tra gli altri anche: Maria Stella Gelmini (Fi) e Alessia Morani (Pd). Dell'Italia da governare avranno modo di esprimere il loro punto di vista anche Daniela Santanchè (Fli), Giancarlo Giorgetti (Lega) e Gianfranco Librandi (Pd). Di seguito, la trasmissione accenderà come sempre i riflettori su temi importantissimi come le pensioni e la povertà del nostro paese. In studio con il giornalista, ritroveremo quindi altri ospiti e una lunga serie di collegamenti esterni.

Quinta Colonna anticipazioni: Luca Zaia, il referendum di separazione

Intanto Luca Zaia, ha sottolineato di recente quando i veneziani saranno chiamati alle urne per votare il referendum di separazione: "nella prossima seduta di giunta fisseremo la data per la celebrazione del referendum per la separazione di Venezia e Mestre, indipendentemente dal Tar. È un impegno che ci siamo presi e tra l'altro è un adempimento rispetto a quanto afferma il Consiglio regionale, che dà in capo alla giunta l'obbligo di indizione della consultazione", ha confidato. La delibera a quanto pare, sarebbe già pronta: "Devo solo mettere la data - ha aggiunto il governatore - riguardo alla quale ho chiesto un'analisi per valutare i pro e i contro, sempre sulla base della legge regionale numero 25. In ogni caso, anche se confermo l'ottimo rapporto col sindaco di Venezia Brugnaro, il referendum non è in discussione". In rifermento alla data, Zaia ha aggiunto: "C'è il tema dell’incastro con le Amministrative, per cui immagino che sia difficile la celebrazione del referendum entro l'estate: lo vedo più probabile entro l'autunno". Di questo tema naturalmente, si parlerà anche stasera nel corso del nuovo appuntamento con Quinta Colonna.

