SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN/ Su Canale 5 il film con Matt Damon (oggi, 8 marzo 2018)

Sopravvissuto: The Martian, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Matt Damon e Jessica Chastain, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel detatglio.

08 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST MATT DAMON

Il film Sopravvissuto: The Martian va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 8 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola di fantascienza che è stata prodotta nel 2015, diretta da Ridley Scott (Alien, Blade runner, Il gadiatore) ed interpretata da Matt Damon (Will Hunting - Genio ribelle, la saga di Jason Bourne, The departed - Il bene e il male), Jessica Chastain (Miss Sloane - Giochi di potere, Interstellar, La signora dello zoo di Varsavia) e Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo, Doctor Strange, Il segreto dei suoi occhi). Il film è tratto dal libro L'uomo di Marte, romanzo di debutto dello scrittore Andy Weir. Sopravvissuto - The martian, viene trasmesso prima visione tv su Canale 5 nella prima serata di oggi, giovedì 8 marzo 2018. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN, LA TRAMA DEL FILM

Su Marte è stata installata la base NASA Ares 3, dove un gruppo di astronauti vive e compie diverse ricerche. Quando si scatena una fortissima tempesta di sabbia sulla superficie del pianeta però, la base deve essere evacuata. Tutti gli astronauti riescono a mettersi in salvo, tranne Mark Watney (Matt Damon), colpito da dei detriti trasportati dal vento e rimasto separato dal gruppo. Mark viene dato per morto, ma in realtà è sopravvissuto miracolosamente alla tempesta. Ora si trova solo e abbandonato sulla superficie di Marte, senza poter nè contattare i suoi compagni nè la Terra e senza la possibilità di essere salvato da una missione di recupero in tempi brevi. La prossima missione su Marte è infatti prevista dopo 4 anni. Mark riesce, grazie al suo ingegno e ai pochissimi mezzi a disposizione, ad organizzare una piccola serra all'interno del modulo Ares 3 e comincia a coltivare patate, con cui spera di sfamarsi nei mesi seguenti. Sulla Terra, la NASA si è resa conto che qualcuno sta spostando alcuni moduli della base, così si diffonde l'idea che Mark sia sopravvissuto. Una missione di soccorso viene allestita in tutta fretta, ma Marte è molto distante e non è detto che i soccorsi arrivino in tempo. A causa di un incidente infatti la serra di Mark viene distrutta e l'uomo si trova senza viveri abbandonato su un pianeta del tutto privo di vita e acqua.

