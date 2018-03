STRISCIA LA NOTIZIA/ I messaggi degli inviati per la Festa della Donna

Dopo la puntata in edizione ridotta di mercoledì, questa sera Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.

08 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, giovedì 8 marzo, alle 20,40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Ieri il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda nella versione ridotta per lasciare spazio alla diretta del match di Champions League tra Tottenham e Juventus. “Striscina la Notizina” ha registrato una media di 4.961.000 spettatori con uno share del 19.5%. Oggi, invece, Striscia andrà in onda nella versione tradizionale condotta dal duo comico Ficarra e Picone, con l’immancabile presenza delle Veline, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva. Oggi, 8 marzo, si celebra la Festa della Donna e anche alcuni inviti di Striscia la notizia hanno voluto ricordare quella importante ricorrenza.

I messaggi degli inviati per la festa della donna

“Buongiorno! Oggi si festeggia La Giornata internazionale della donna che fu istituita per celebrare i diritti ottenuti dalle donne e sensibilizzare su quelli ancora da ottenere. Oggi in Italia e in più di settanta paesi del mondo, è in programma un grande sciopero delle donne per protestare contro le forme di disuguaglianza tra i due sessi. È organizzato da diversi movimenti femministi e, in Italia, dal movimento #NonUnaDiMeno. Si tratterà di uno sciopero femminista, sociale e politico, e non solo uno sciopero dal lavoro classicamente inteso,si tratterà di uno sciopero dal consumo e dai ruoli imposti dagli stereotipi di genere e l’obiettivo principale della mobilitazione di oggi è il forte contrasto alla violenza maschile e a tutte le forme di violenza di genere”, ha scritto l'inviata Rajae Bezzaz sulla sua pagina Fecabook. Un augurio anche da Luca Abete, sempre sui social: “Meno mimose e più rispetto. Riflettiamo sul significato di questo giorno. Senza banalizzarlo. Passando dai soliti buoni propositi a piccole grandi azioni concrete per onorare tutti i giorni le donne che ci circondano. Buon 8 MARZO a tutte... e a tutti!”.

