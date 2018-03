Sabrina Ghio/ "La scelta a Uomini e Donne? Nulla da spartire tra me e Nicolò Raniolo"

Sabrina Ghio, intervistata per il settimanale Uomini e Donne Magazine, parla della sua avventura come tronista e ammette: "Io e Nicolò Raniolo non abbiamo nulla da spartire"

08 marzo 2018 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Sabrina Ghio ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne per "tornare a credere in me stessa". Lo ammette nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine, da oggi in edicola col suo primo numero. Non si pente affatto della scelta fatta in studio, ricaduta su Nicolò Raniolo che però le ha detto di no. "Rifarei ogni cosa di quel percorso, dalla prima all'ultima. - ammette Sabrina Ghio, che sottolinea poi - Sapevo perfettamente che la strada più facile sarebbe stata un'altra, ma ho fatto tutto questo anche per far capire alle donne che è bene fermarsi quando si incontra davanti un muro". Tuttavia in merito alla sua scelta, ammette: "Fuori dal programma mi sono resa ancor di più conto di quanto io e Nicolò non avessimo nulla da spartire". Uomini e Donne è stata una tappa importante per Sabrina Ghio, oltre che per tornare a credere in se stessa, per comprendere cosa sia davvero l'amore.

"OGGI L'AMORE PER ME È MIA FIGLIA PENNY"

Sabrina Ghio infatti ammette: "L'amore è rispetto, stima: è avere accanto una persona che ti fa sorridere anche quando non c'è motivo per farlo. Un amore che parte dallo stomaco e ti fa battere il cuore in maniera incontrollabile". Un sentimento che ad oggi prova per Penny, la sua bambina: "È questo quello che sogno e oggi per me l'amore è mia figlia" ammette. Qualche settimana fa si è anche parlato di un presunto nuovo amore per la Ghio, che sarebbe nato nel corso della sua vacanza in Messico. Quando lo si chiede all'ex tronista, lei risponde: "Non voglio parlare di questo argomento. Non credo abbia senso ascoltarlo", tuttavia ammette che attualmente "Non sono impegnata sentimentalmente"

SABRINA GHIO E L'ISOLA DEI FAMOSI: LA VERITÀ

Nel corso dell'intervista, si parla anche della partecipazione, poi sfumata, di Sabrina Ghio all'Isola dei Famosi 2018. Quando le si chiede se, vista l'edizione tormentata di quest'anno, non sia stato meglio così, lei ammette: "Forse si. Ad oggi non ho questa smania di successo, ma spero che ci sia qualcosa in tv anche per me, anche se ora non saprei dire cosa".

© Riproduzione Riservata.