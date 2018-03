Sossio Aruta/ Uomini e Donne, al trono over ancora rivalità con Riccardo?

08 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali al trono over di Uomini e Donne. La scorsa settimana, nel programma condotto da Maria De Filippi, dopo l’addio tra Ida e Riccardo, in studio è arrivata una nuova dama che ha chiesto di conoscere sa Riccardo che Sossio. L’ex calciatore, che sta frequentando Melania e Federica, non si è tirato indietro e ha iniziato subito a stuzzicare il rivale con battutine. Ricordiamo che nelle scorse settimane Ida Platano era stata corteggiata da entrambi i cavalieri, ma la dama aveva preferito proseguire la frequentazione con Riccardo, congelando Sossio. La scelta della dama bresciana non è stata premiata, e la fine della sua storia con il cavaliere di Taranto potrebbe riaprire le porte a Sossio. Recentemente Aruta ha ammesso di essere ancora attratto dalla bella Ida.

Appello sui social

Sempre molto attivo sui social, oggi Sossio Aruta ha dedicato un messaggio in occasione della festa della donne: “Un augurio speciale a tutte le donne del mondo… in primis alla mia dolce mammina e la mia stupenda sorellina. oggi e per sempre max rispetto per le donne”, ha scritto l’ex calciatore su Facebook. Nei giorni scorsi Sossio ha lanciato un appello sui social: “Il mio libro è vita vera. L’ho scritto per lasciare una traccia ai miei figli... e mi fermo qua! Tratta gioie e dolori... uno di questi riguarda il mio adorato Labrador nero di nome Simba... Oggi faccio un appello a tutti coloro che amano gli animali.... sono 3 anni che non ho più notizie... oggi ha 12 anni e mi piacerebbe solo rintracciare la famiglia a cui è stato donato, vorrei sapere se sta bene e magari poterlo riabbracciare e fare una foto per mostrarla ai miei figli che mi chiedono sempre dove è… spero di avere risposta da qualcuno amico di questa famiglia o conoscente…”.

