STRISCIA LA NOTIZIA VS ISOLA DEI FAMOSI/ Eva Henger: "Anche Filippo Nardi ha fumato..."

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: nuove rivelazioni, Giulia Calcaterra accusa gli autori di aver pilotato tutto in favore di Raz Degan. Riflettori accesi sul canna-gate.

08 marzo 2018 - agg. 08 marzo 2018, 21.36 Emanuela Longo

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi

Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico condotto da Ficarra e Picone, sono andati in onda altri due filmati riguardante il Canna-gate de L'Isola dei Famosi. Nel primo filmato, Eva Henger ha fatto un altro nome di un naufrago che avrebbe consumato marijuana prima di sbarcare sull'Isola: "Anche Filippo...". Il Filippo in questione è, ovviamente, Filippo Nardi. Nel secondo filmato, Valerio Staffelli ha intervistato Giulia Calcaterra, concorrente dell'Isola dell'anno scorso. Le sue dichiarazioni: "Sì, ho sentito vociferare tante cose e ho visto tante cose. Fuori dal programma, sì, i naufraghi fumavano prima di sbarcare sull'Isola. Fumavano nell'hotel per scopo ricreativo, 3-4 si facevano le canne. La produzione? All'inizio, mi incitavano a creare una love-story con Simone. Poi, mi dissero di non dire che si favoriva Raz Degan e che alcuni giochi fossero pilotati. Alcuni di noi lo dissero e ci invitarono a non ripeterlo più davanti alle telecamere. Raz entrava nella capannina della produzione, non l'ho visto solo io ma tutti. Raz era buono per lo share". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

STRISCIA LA NOTIZIA: NUOVI SERVIZI SUL CANNA-GATE

Il Tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5, Striscia la Notizia, continua ad essere scatenatissimo contro l’Isola dei Famosi 2018. Se infatti il canna-gate sembrava essere ormai stato archiviato nella puntata in diretta dello scorso lunedì del reality, scelta adottata anche dai salotti televisivi di Barbara d’Urso, lo stesso non sembra essere intenzionato a fare il programma dell’ammiraglia Mediaset. Tra un commento ironico sulla conduttrice Alessia Marcuzzi e un servizio con audio e rivelazioni shock, la guerra di Striscia all’Isola prosegue ed anche questa sera assisteremo a nuove incredibili rivelazioni in merito ai naufraghi che in questa edizione del reality in onda dall’Honduras, avrebbero fatto uso insieme a Francesco Monte di marijuana. Dopo le accuse di Eva Henger, infatti, i riflettori non si sono più spenti sul discusso canna-gate. Dopo la puntata dello scorso lunedì in cui sono stati annunciati i nomi di altri tre naufraghi che avrebbero accompagnato l’ex tronista fumando insieme marijuana (ovvero l’amico Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta), Striscia la Notizia ha annunciato per questa sera l’intenzione di rivelare un altro nome che andrà così ad allargare la rosa di coloro che avrebbero creato fastidio ad Eva Henger, al punto da lanciare pesanti accuse in diretta tv. Di chi si tratta?

STRISCIA LA NOTIZIA: LA TESTIMONIANZA DI GIULIA CALCATERRA

Ad avvalorare la tesi finora sostenuta da Eva Henger e relativa al canna-gate esploso sull’Isola dei Famosi, ci sarebbe ora anche un’altra testimonianza ritenuta molto importante, oltre che attendibile. Giulia Calcaterra, concorrente dell’edizione 2017 del reality trasmesso dall’Honduras, ha rilasciato una testimonianza alquanto scottante e che confermerebbe come quello che è accaduto quest’anno, in realtà non sarebbe cosa nuova tra i naufraghi delle passate edizioni, almeno di quella della quale ha preso parte. L’ex Velina di Striscia la Notizia, durante una videochiamata con l’inviato del Tg satirico Valerio Staffelli ha rivelato che anche nella scorsa edizione dell’Isola, alcuni naufragi, circa 3/4, avrebbero fumato marijuana durante la loro permanenza in albergo, prima di essere trasferiti sull’isola, ovvero nel medesimo arco di tempo che la Henger ha collocato il presunto consumo di droga da parte di Monte e di alcuni suoi amici. Non solo canna-gate però.

Da qualche tempo Striscia la Notizia ha posto l’accento anche su un altro aspetto secondo il quale gli autori del reality indirizzerebbero il gioco spingendo alcuni concorrenti piuttosto che altri. Anche la Calcaterra avrebbe confermato ciò al punto da dichiarare: “All’inizio era molto palese che volessero incitarmi a creare una love story con Simone”. In un’altra occasione, a sua detta, le dissero esplicitamente di non dire davanti alle telecamere “che alcuni giochi fossero pilotati, che si favoriva molto Raz Degan… da dentro lo notavamo tutti che era trattato diversamente”. Questo sospetto era sorto in tanti ed ora è l’ex naufraga a rivelare: “Abbiamo visto tutti più volte Raz entrare nella capannina della produzione a rompere le scatole per tutte le cose di cui aveva bisogno. Quando l’abbiamo fatto presente ci è stato detto di non ripeterlo mai più davanti alle telecamere”.

