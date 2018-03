THE ORVILLE/ Anticipazioni dell'8 marzo 2018: il confronto di Ed con il passato

The Orville, anticipazioni dell'8 marzo 2018, in prima Tv su Fox. L'incontro con l'alieno che gli ha rubato la moglie in passato spingerà Ed verso una nuova consapevolezza.

The Orville, in prima Tv assoluta su Fox

THE ORVILLE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 8 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Orville, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "La pugnalata di Cupido". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Finn (Penny Johnson Jerald) è pronta per la sua gita di famiglia con i due figli, ma scopre da Kelly (Adrianne Palicki) che il sottufficiale non sarà con lei durante l'impresa. Isaac (Mark Jackson) si unisce tuttavia al gruppo e mentre si trovano tutti e quattro in volo, la navicella del medico si spacca in due. La donna viene inoltre rapita da una forma aliena, mentre Isaac deve fare i conti con la sua incapacità nel gestire i ragazzini. Mentre cerca le tracce di Finn, i due bambini si confrontano con un alieno che cerca di rapire il più piccolo dei due. L'intervento del maggiore scongiura tuttavia il peggio, mentre Finn si risveglia in prigionia. Scopre così che il suo aggressore intende sopravvivere ad una malattia che promette di sterminare la sua intera specie. Isaac invece cerca di capire di più sul rapporto che i due ragazzini hanno con la madre, convinto che gli sfugga qualcosa. Diverse ore dopo, Finn decide di sfruttare le sue abilità nel manipolare l'alieno per convincerlo ad allontanarsi dal posto, con la scusa di fargli prendere dei farmaci presenti sulla navicella. Dopo aver trovato una via di fuga, si accorge però di trovarsi su un palazzo fin troppo alto.

Riesce però a mettersi in contatto con Isaac, ma l'androide la informa che il più piccolo dei due figli si è infettato con una tossina presente nell'aria. Dopo aver risolto le tensioni con il figlio maggiore, Finn decide di ritornare nella sua cella per attaccare l'alieno, che uccide in seguito ad uno scontro corpo a corpo. Sfrutta poi il localizzatore per ritrovare Isaac e i bambini prima che il più piccolo possa morire. Prima di riuscire nell'impresa deve però uccidere un altro alieno, a cui sottrae la tossina presente nel suo corpo con l'intenzione di farne un antidoto. Nel frattempo, la squadra continua ad esplorare lo spazio alla ricerca del resto dell'equipaggio, riuscendo alla fine a rintracciarli prima che altri alieni li attacchino. Dopo aver respinto un primo attacco grazie a Ty, il gruppo rientra a bordo della Orville.

ANTICIPAZIONI DELL8 MARZO 2018, EPISODIO 9 "LA PUGNALATA DI CUPIDO"

Nel nuovo episodio, la Orville viene incaricata di fare da mediatrice per i dialoghi di pace di due diverse specie aliene, che si contendono il controllo di un pianeta. Ognuna delle due afferma infatti di essere la razza originaria, situazione che ha creato uno stallo durato un secolo. Per riuscire a scoprire la verità, il team è costretto a chiedere ad un esperto in materia che vengano svolte delle analisi su un artefatto antico, che contiene il DNA del primo abitante del pianeta. Ed si deve così confrontare con Darulio, l'alieno che un anno prima ha provocato la fine del suo matrimonio. Di nascosto dall'equipaggio, l'alieno decide però di avviare la fase di accoppiamento e secernere un ormone, che provoca subito strane unioni romantiche fra Darulio e Kelly, l'alieno e Ed e molti altri. A causa del loro stato d'animo, i delegati alieni non raggiungono tuttavia un accordo e decidono di avviare una battaglia, ma Darulio e Alara riusciranno a sfruttare una modifica del feromone a loro vantaggio.

