TRUE JUSTICE - GIUSTIZIA LETALE/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 8 marzo 2018)

True Justice - Giustizia letale, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 8 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal e William Stewart, alla regia Wayne Rose. La trama del film nel dettaglio.

08 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film True Justice - Giustizia letale va in onda su Cielo oggi, giovedì 8 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola action che vede alla regia Wayne Rose, regista canadese che ha praticamente diretto tutti i capitoli della saga televisiva di True Justice che vede protagonista l'agente di polizia Elijah Kane, interpretato dal grande Steven Seagal. True Justice-giustizia letale, fa infatti parte di un ciclo di film che si compone di due differenti stagioni, a loro volta suddivise in sei pellicole per la televisione. Il film non è mai stato distribuito nelle sale cinematografiche ma direttamente in tv o in versione DVD. Accanto a Stevean Seagal, in True Justice - Giustizia letale come del resto degli altri film della stagione, troviamo anche William Stewart e Adrian Hough. La serie è approdata per la prima volta in Italia nel novembre del 2011, per poi arrivare in prima serata su Italia 1 nel febbraio del 2012 con un discreto successo in termini di ascolti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRUE JUSTICE - GIUSTIZIA LETALE, LA TRAMA DEL FILM

La sicurezza della polizia di Seattle è messa a dura prova dalla nascita di una pericolosa gang che semina il panico tra le vie della città. Gli inquirenti sembrano incapaci di arrestare l'avanzata inesorabile scorribande criminali messe in atto dalla gang. Per tentare di arginare la situazione, il dipartimento di Polizia di Seattle decide di affidare il difficile caso all'agente Elijah Kane che, per l'occasione, chiama a rapporto i colleghi che reputa più adatti all'operazione. Nel corso delle prime indagini comprende fin da subito che la banda agisce secondo uno schema ben escogitato, che segue un preciso filo logico. Poco dopo capisce che il capo della gang è un ex militare, oltre che abile cecchino, intenzionato a fare di Seattle il suo campo di addestramento. Intanto la campagna politica che porterà all'elezione del nuovo sindaco della città è in atto. Elijah Kane ha poco tempo prima che la banda guidata dal cecchino mieta ulteriori vittime.

