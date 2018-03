UNA VITA / L'intervento di Fernando salva Teresa da una pesante condanna? (Anticipaizoni 8 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 8 marzo: Fernando si presenta al commissariato proprio mentre Teresa rischia di essere trasferita in carcere. La salverà dalla pesante condanna?

08 marzo 2018 Redazione

Una Vita

Le sorti di Teresa saranno grandi protagoniste della puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa la maestra si troverà in commissariato, detenuta a causa delle accuse mosse da Ursula: era lei la responsabile della sicurezza nella scuola e avrebbe dovuto evitare l'incidente che ha causato il ferimento di alcuni bambini a causa della caduta del palcoscenico. La situazione potrebbe persino peggiorare in seguito all'intervento dei genitori di un bambino ferito durante quel terribile incidente: a causa delle amicizie influenti di tale famiglia, verrà ordinato il trasferimento di Teresa in un altro tribunale, motivo per cui la donna dovrà essere trasferita in carcere. Le cose non si metteranno affatto bene per lei, che rischierà di essere condannata a lunghi anni di prigione ma proprio quando la situazione rischierà di sfuggirle di mano accadrà qualcosa che potrebbe ridarle nuova speranza...

UNA VITA: FERNANDO SALVA TERESA DAL CARCERE?

Nelle ultime settimane la presenza di Fernando, il pretendente e collega di Teresa nella scuola, è stata ridotta al lumicino. Ma fortunatamente nell'episodio odierno di Una Vita il benefattore rientrerà proprio nel momento più opportuno: dopo alcuni giorni trascorsi fuori città per alcuni impegni, l'uomo si presenterà al commissariato e prenderà le difese dell'amica, annunciando di avere le prove necessarie per scagionarla dalle infamanti accuse. Teresa potrà dunque riprendere a sperare? Ignaro delle recenti vicissitudini, Mauro darà ulteriori segni di miglioramento, riprendendosi a pochi passi dalle recenti operazioni. La sua nuova amica Sara continuerà a fargli visita, trascorrendo molto tempo in sua compagnia e dando l'impressione di provare per lui dei sentimenti. Il poliziotto ricambierà tali emozioni? Felipe tornerà alla carica con Celia, nella speranza di ottenere il suo perdono: per questo le proporrà di uscire a cena, ma cosa penserà la moglie di tale idea?

