Un posto al sole/ Vittorio e Anita diventano una coppia? (Anticipazioni 8 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 8 marzo: Vittorio è convinto di non poter avere futuro insieme ad Anita, almeno fino a quando accade tra loro qualcosa di inaspettato...

08 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

È il giorno della Festa della donna e come abitudine le trame di Un posto al sole non dimenticano l'importante festività del calendario. Motivi di festeggiare ci saranno soprattutto per Angela dopo la rinconciliazione con Franco e la decisione di mettere una volta per tutte nero su bianco il loro legame: la coppia finalmente si sposerà, convinta dei sentimenti di entrambi e del desiderio di creare una famiglia insieme a Bianco. Franco si preparerà quindi a lasciare casa di Peppino, colui che gli ha dato ospitalità in questo periodo particolarmente frenetico della sua vita ma anche la persona che, seppur indirettamente sarà la causa di molti dei suoi problemi. Non ci sarà comunque motivo di essere triste: Boschi deciderà infatti di fare ritorno a palazzo Palladini, riunendosi alle due donne più importanti della sua vita per un nuovo inizio. Andrà tutto per il meglio questa volta?

UN POSTO AL SOLE: COLPO DI SCENA PER VITTORIO E ANITA

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, Vittorio sarà ancora deluso per i recenti sviluppi avuti con Anita e si dirà certo di come l'amore rappresenti solo una fregatura. Ma poco dopo essersi reso conto di quanto sia positivo non avere una donna al proprio fianco, un evento inaspettato lo travolgerà: l'incontro con la bella Anita avrà infatti delle conseguenze davvero inaspettate con la coppia che non riuscirà a reprimere i propri sentimenti. Sarà questo l'inizio di una complicata relazione? Per settimane il rapporto tra Susanna e Niko è stato messo da parte a discapito di altre trame avvincenti: la coppia, anche se off-screan, ha continuato a frequentarsi eppure oggi capiremo che il loro rapporto non è proseguito per il verso giusto. I due avvocati vivranno infatti dei momenti di forte tensione: sarà questa la fine del loro amore? Per Niko si aprirà la strada per un clamoroso ritorno di fiamma con Beatrice?

© Riproduzione Riservata.