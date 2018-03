Uomini e Donne/ Attacco a Gemma Galgani e alla redazione: "Vogliono solo gli scontri!" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"

08 marzo 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono over

Il pubblico la ama ma c'è anche chi è stufo di vederla unica grande protagonista, assieme a Giorgio Manetti e Tina Cipollari, del trono Over. Gemma Galgani divide il pubblico, una parte della quale si chiede il motivo per il quale la dama continui ad essere l'unica protagonista dello show condotto da Maria De Filippi. A darne una risposta è Pietro Falco, che il pubblico ha conosciuto proprio come cavaliere di Uomini e Donne. È lui, intervistato a Nuovo Tv, a dichiarare che: "Il programma di Maria De Filippi è totalmente incentrato su Gemma e Giorgio. Gli altri sono carne da macello, controfigure messe lì per fare numero. Il solo e unico scopo della trasmissione è far parlare della Galgani e delle sue vicende amorose, vere o false che siano". Accuse pesanti, così come quelle di Marco Bianca, 40enne che ha avuto più di una conoscenza nello studio del trono Over.

ATTACCO ALLA REDAZIONE: "AL TRONO OVER SIAMO SOLO MARIONETTE!"

"Ho accettato di partecipare allo show dopo una dolorosa separazione. Volevo trovare l'amore, ma una volta iniziate le registrazioni mi sono accorto che tutto ruotava attorno a Gemma. - ha raccontato al noto settimanale - Così non si fa altro che prendere in giro chi partecipa nel tentativo di conoscere qualcuno di interessante". Parole forti che, in qualche modo, concordano anche con le accuse più volte lanciate da Graziella Montanari nello studio di Uomini e Donne e con quelle che un altro ex del programma fa a Nuovo Tv. "Fare notizia è l'unico modo per emergere e avere più possibilità di parlare - racconta Alessandro Puccio - In studio veniamo trattati come marionette, con il solo scopo di metterci l'uno contro l'altro" conclude. Maria De Filippi e la redazione risponderanno a queste forti accuse?

