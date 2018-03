Uomini e Donne/ Nilufar Addati nei guai: una rivelazione mette a rischio il trono? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Tornano Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari per Nilufar Addati? Nuovi problemi per la tronista a causa di Stefano...

08 marzo 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Sono giorni di grandi novità per i protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Tante le cose che stanno accadendo in queste ore e che potrebbero accadere ancora nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne. Domenica 10 marzo, salvo cambiamenti, tronisti e corteggiatori torneranno in studio per registrare le nuove puntate nel trono classico e i primi colpi di scena potrebbero arrivare dal trono di Nilufar Addati. La tronista ha deciso di tornare sui suoi passi e andare sia da Giordano Mazzocchi che da Nicolò Ferrari che hanno lasciato lo studio dopo aver visto Nilufar recarsi da Lorenzo Riccardi dopo il bacio da lui dato a Sara Affi Fella. Nilufar ha deciso di andare a riprendere entrambi i corteggiatori ma solo domenica scopriremo se sia Giordano che Nicolò hanno deciso di tornare in studio e riprendere il proprio percorso.

NILUFAR ADDATI "NEI GUAI" A CAUSA DI STEFANO GUGLIELMINI...

Le cose per Nilufar sono però aggravate dall'uscita di scena di Stefano Guglielmini. Il ragazzo ha deciso volontariamente di lasciare il programma, nonostante l'interesse per la Addati, lasciandole però una lettera. La tronista però non ha lasciato correre e si è recata anche da lui. È qui che sarebbe arrivata una frase di Nilufar che potrebbe ancora una volta compromettere il suo percorso a Uomini e Donne con Giordano e Nicolò. Come svelato da NewsUeD, Stefano ha dichiarato che, a questo incontro con la Addati, quest'ultima avrebbe dichiarato che soltanto lui e Lorenzo le hanno smosso qualcosa, nessun altro. Un'affermazione della quale si potrebbe discutere proprio nel corso della registrazione e che potrebbe portare sia Giordano che Nicolò a dire addio a Nilufar per sempre stavolta.

