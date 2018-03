Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over, Ida e Riccardo: dopo le lacrime arriva il sereno? (8 marzo)

Uomini e Donne, oggi 8 marzo 2018 in onda il trono Over. Ida Platano e Riccardo di nuovo vicini dopo la lite della scorsa settimana? Novità anche per Sossio Aruta

08 marzo 2018 Anna Montesano

Ida a Uomini e Donne

Continua la settimana di Uomini e Donne e lo fa con la seconda parte del Trono Over. Ieri il pubblico ha assistito ad una puntata ancora una volta fatta di scontri ed accuse lanciate da Gemma Galgani a Giorgio Manetti e da Tina Cipollari alla bionda dama. Dopo il chiarimento tra Anna Tedesco e Angelo, oggi si riparte da una'ltra coppia che tanto sta facendo discutere in queste settimane: quella composta da Ida Platano e Riccardo. La loro conoscenza continua tra alti e bassi e, la scorsa puntata, ha però avuto una svolta negativa che ha portato Ida alle lacrime. Ma cosa sarà accaduto tra i due in questi giorni? Riccardo avrà tentato di ricostruire il rapporto con Ida, chiudendo definitivamente la conoscenza con Donatella?

SOSSIO CHIUDE CON MELANIA?

Ma la puntata del Trono Over di oggi non vedrà protagonisti soltanto Ida e Riccardo. Altro cavaliere pronto a prendere il centro dello studio è Sossio Aruta che da alcune settimane sta frequentando e quindi uscendo con Melania, una bellissima ragazza mora. L'ultima volta tra i due c'è stato qualche dissapore a causa del desiderio di Sossio di uscire anche con altre dame, nonostante Melania fosse arrivata in studio per lui con una gamba rotta. Cosa sarà accaduto dopo quella puntata? Sossio deciderà di chiudere definitivamente con la bella dama? Possibile che in studio, nella puntata del trono over di Uomini e Donne si oggi, si torni a parlare anche di Gemma Galgani, magari in relazione alla conoscenza appena iniziata con Armando.

