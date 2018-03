VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018/ Pronostico: il web tifa per Simone e Kateryna

Vincitore Masterchef Italia 2018: chi porterà a casa la vittoria tra Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Il popolo del web stronca Alberto e punta su Simone e Kateryna.

08 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Finalisti Masterchef Italia 7

Chi sarà il vincitore di Masterchef Italia 2018 tra Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh? Lo scopriremo questa sera quando, alle 21.15 su Sky Uno, prenderà il via la finalissima della settima stagione del talent show culinario più famoso della televisione italiana. Per riuscire a portare a casa la vittoria aggiudicandosi il montepremi da 100mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette, i tre finalisti dovranno affrontare una Mistery Box particolare, l’Invention testcon tre imprevisti e una prova finale con la realizzazione di un menù di degustazione. Solo uno tra Simone, Alberto e Kateryna, tuttavia, sarà il vincitore. Chi sarà? Sul web non ci sono spoiler e lo staff che gestisce i vari canali social di Masterchef Italia invita il pubblico a seguire l’imperdibile finale.

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018, CHI SONO I FINALISTI

Alberto Menini, classe 1994, nasce a Tortona, in provincia di Alessandria. Ha sempre dichiarato di voler vincere e il suo obiettivo è riuscire ad aprire un ristorante con massimo 25/30 posti. Il suo piatto forte è il risotto alla milanese con ossobuco mentre l’ingrediente che non manca mai nella sua cucina è l’olio extra vergine d’oliva. Si definisce tenace, grintoso e permaloso. Simone Scipioni è uno studente di 20 anni con una grande passione per la cucina. Nonostante sia giovanissimo, è una persona fin troppo responsabile e non accetta facilmente le critiche. La partecipazione a Masterchef Italia è stata soprattutto una sfida con se stesso, ma ad un passo dalla vittoria, comincia a credere di poter vincere. I Vincisgrassi, un piatto tipico marchigiano simile alle Lasagne alla bolognese sono il suo piatto forte. Nella sua cucina non mancano mai la cipolla, l’aglio e soprattutto le zucchine. Kateryna Gryniukh è nata in Ucraina, ma vive a Salerno. La sua è una cucina fantasiosa e sperimentale e il suo sogno è aprire un ristorante tutto suo. Il suo piatto forte è il Borsch. E’ una persona solare, sempre in movimento e severa soprattutto con se stessa. Nella sua cucina non mancano mai le verdure, i latticini e tutti gli ingredienti che offre il bosco.

PRONOSICO: IL PUBBLICO PUNTA SU SIMONE E KATERYNA

La finale di Masterchef Italia 7 si avvicina e il pubblico si diverte a fare i pronostici su chi sarà il vincitore. Tra i tre finalisti, il popolo del web punta su Simone e Kateryna mentre non sembra avere molte chanche Alberto. Quest’ultimo, infatti, è considerato troppo saccente e presuntuoso e sono tanti coloro che preferirebbero vederlo sul gradino più basso del podio. “In realtà Alberto doveva uscire quella sera dei panetti di brisè e non arrivare in finale”, “È arrivato anche troppo oltre secondo me...spero vinca Simone!!”, “Alberto doveva essere fuori già da tempo, delusa da quest’edizione”, “antipatico e sopravvalutato”, “Questo è convinto di essere lo chef a 10 stelle”, sono alcuni dei commenti che potete leggere cliccando qui.

