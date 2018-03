Valeria Bigella e Alessio Bruno/ “Dopo Temptation Island ci abbiamo riprovato, ma qualcosa si è rotto”

Valeria Bigella e Alessio Bruno: “Dopo Temptation Island ci abbiamo riprovato, ma qualcosa si è rotto”. Lei racconta a Uomini e Donne Magazine la fine della loro storia

08 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Valeria Bigella e Alessio Bruno

Valeria Bigella, a pochi mesi dalla fine della sua storia con Alessio Bruno, ha deciso di affidare, al settimanale "Uomini e Donne Magazine", le considerazioni personali su cosa non ha funzionato nel rapporto di coppia una volta terminata l'esperienza di Temptation Island. Dopo la ritrovata armonia, però, i due ragazzi hanno deciso, più o meno di comune accordo di prendere due strade differenti: "Siamo usciti dal programma provando ancora dei sentimenti l’uno per l’altra e questo ci ha spinto a riprovarci. Nonostante i suoi sbagli, nel bene e nel male Alessio è stato sempre una persona vera. Fuori da Temptation Island, però, abbiamo continuato ad avere litigi e discussioni legati al programma e a tutto ciò che ne è scaturito dopo. Rivedere in tv i suoi comportamenti mi ha portato a rinfacciargli tanti suoi errori. Piano piano ci siamo allontanati senza accorgercene e a novembre è finita. La corda si era già spezzata da tempo, ma avevamo voluto provare ad andare avanti". Forse, in realtà, nessuno dei due ha scelto di prendere un'inevitabile decisione rimandata da troppo tempo per non farsi a vicenda del male.

LA DECISIONE DI ALESSIO BRUNO

Terminata l'esperienza di Temptation Island, Alessio Bruno e Valeria Bigella hanno deciso di concedersi una seconda possibilità per nulla convinti della durata del rapporto tanto, poi, di lasciarsi poco tempo in un continuo tira e molla dagli esiti prevedibilissimi: "E’ stata una scelta fatta da lui, ma a me andava bene così. In quel momento non riuscivo a capire quello che volevo. Ci siamo rivisti a dicembre ma le cose non sono andate. Ormai si è rotto qualcosa che non credo possa più essere ricucito". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, una volta archiviata questa importante relazione, ha deciso di ripartire da se stessa, imparando ad amarsi di più per, poi, magari, trovare finalmente il principe azzurro delle favole che, ogni donna, sogna di incontrare, prima o poi, nel corso della sua vita: "Non nego, però che, nonostante i miei 32 anni, ci sia la paura di non riuscire a trovare qualcuno". Valeria, però, da amica di Sara Affi Fella, ha sostenuto la scelta dell'ex fidanzata di Nicola Panico, di salire sul trono di Uomini e Donne, per conoscere un compagno che possa farle dimenticare le tante delusioni ricevute in ambito amoroso nonstante la giovane età: "Sono favorevole a questa sua scelta. E’ giusto che una ragazza di 20 anni viva un’esperienza simile. E’ un’occasione che non capita tutti i giorni e, alla sua età, bisogna aprire la mente e lanciarsi".

ALESSIO BRUNO E VALERIA BIGELLA A TEMPTATION ISLAND

Valeria Bigella e Alessio Bruno hanno partecipato all'ultima edizione di "Temptation island". Si legge nella loro presentazione sul sito ufficiale di Witty Tv: Valeria lavora nel negozio di abbigliamento del suo fidanzato Alessio. Stanno insieme da cinque anni e convivono da tre a Roma, città natale di lui. Attualmente il loro è un rapporto che vive una fase di stallo. Hanno due caratteri differenti, lui è intraprendente e pieno di iniziative, lei invece è poco propositiva e un po’ pigra. Per Valeria partecipare a Temptation Island rappresenta un modo per dare una svolta al proprio rapporto con Alessio, in quanto lei si sente pronta per matrimonio e figli. Dall’altra parte Alessio, nonostante i cinque anni di fidanzamento e il fatto che Valeria abbia molte delle caratteristiche della sua donna ideale, non si sente pronto per impegnarsi tanto quanto gli si richiede. Ha deciso di partecipare al programma nella speranza di comprendere con chiarezza quali siano le sue reali intenzioni nei confronti della fidanzata.

