WEINSTEIN ARRESTATO? / Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in manette: polizia di New York pronta?

Weinstein arrestato? Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in carcere. La Polizia di New York sembra pronta ad agire con un mandato di cattura. Attesa la decisione del procuratore.

08 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Weinstein arrestato?

Harvey Weinstein arrestato? Questa è l'ultima voce collegata al famoso produttore di Hollywood sul quale è stato aperto un vero e proprio caso in merito alle tante denunce arrivate da parte di attrici che avevano lavorato con lui. La Polizia di New York sembra pronta per arrestarlo come riportano i media americani pronti a citare direttamente la Nypd. Si parla di ''prove considerevoli'' raccolte per lui nelle indagini sui presunti stupri di cui si è parlato negli scorsi mesi. Toccherà ora al procuratore Cyrus Vance che potrebbe decidere di disporre anche un mandato di cattura che costringerebbe così Harvey Weinstein ad entrare in carcere. Si parla di una situazione che potrebbe essere rapidamente risolta, magari già nella giornata di oggi. Non è chiaro però cosa accadrà ad Harvey Weinstein e se sarà direttamente dichiarato in arresto oppure dovrà passare altri gradi di giudizio.

IL CASO WEINSTEIN

Il caso Weinstein ha sicuramente sconvolto Hollywood ma non solo perché tutto il mondo è rimasto senza parole per quello che si muoveva dietro la figura del famoso produttore. Tutto è esploso lo scorso ottobre quando sia il New York Times che il New Yorker hanno riportato l'accusa di una dozzina di donne, tra cui anche attrici famose, che avevano subito violenze proprio da Harvey Weinstein. Da quel momento sono state tante altre le donne che hanno preso coraggio e hanno puntato il dito su di lui. E' così che Weinstein ha iniziato ad avere una serie di problemi che l'hanno portato a vivere moltissime difficoltà legate anche al suo lavoro con l'ormai vicinissimo fallimento della Weinstein Company. Al momento il futuro di Weinstein sembra essere davvero in bilico anche se non è chiaro quello che potrà accadere anche in merito alla sua vita privata. Di certo quella professionale almeno per il momento sembra fortemente minata.

