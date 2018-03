Amici 17/ Anticipazioni 9 marzo: ancora lacrime per Emma Muscat, Irama in sfida

Amici 17 torna ad un passo dal pomeridiano del sabato che metterà in discussione alcuni dei ragazzi, ci saranno ancora lacrime per Emma Muscat, rischia il suo posto nella scuola?

09 marzo 2018 Hedda Hopper

Emma Muscat

Arrivati a questo punto possiamo dire che Emma Muscat rischia davvero grosso. Amici 17 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata, l'ultima della settimana, ad un passo dal serale e le cose per la bella cantante di Malta le cose si complicano o, meglio, si è ormai arrivati ad un out out. La cantante non riesce a dare il meglio di sè ma, soprattutto, a buttare giù questo muro che la divide dal pubblico che non riesce a capirla fino in fondo. Paola Turci sta lavorando molto per cercare di sporcarla e se nei giorni scorsi Rudy Zerbi l'ha spinta a muoversi un po' sul palco per lasciarsi andare, questa volta sono la maestra ed Elena D'Amario a provare a farla venire fuori. Quest'ultima ha cercato di liberarla e di farla uscire dal suo cuscio perfetto iniziando proprio da un'operazione facile ma che per Emma è costata molta fatica ovvero quella di struccarsi. Anche Paola Turci ci ha provato ma la ragazza ha lasciato lo studio in lacrime.

SABATO EMMA MUSCAT LASCERA' LA SCUOLA?

Il fatto che Emma Muscat non riesca davvero a dare il meglio di sé e a lasciarsi andare preoccupa davvero i professori che potrebbero scegliere per lei una sfida già nel pomeridiano di domani in diretta su Canale 5. Emma riuscirà a tenersi stretto il suo posto nella scuola? La sua voce è cristallina e le sue esibizioni perfette ma poco emozionante e il pubblico da casa non sembra premiarla con una classifica di gradimento che gioca a suo sfavore, cosa potrà sbloccarla? Intanto, in studio, inizia la sfida di Irama che dovrà affrontare e vincere ben tre sfidanti, ci riuscirà davvero? Solo questa maxi sfida di oggi potrà segnare la svolta nella vita nella scuola del cantante.

© Riproduzione Riservata.