BELEN RODRIGUEZ È INCINTA? / La nuova indiscrezione che conferma la gravidanza della modella

Belen Rodriguez, news 9 marzo: arriva una nuova indiscrezione a confermare il bebé in arrivo per la modella argentina e il suo fidanzato Andrea Iannone.

09 marzo 2018 Redazione

Belen Rodriguez (Instagram)

È la notizia della settimana, non possiamo negarlo: da giorni non si fa altro che parlare della possibile gravidanza di Belen Rodriguez, in attesa di un bambino dal fidanzato Andrea Iannone. Il settimanale Nuovo ha infatti scritto nel suo ultimo numero: "Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera. Le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu si que vales". Il tabloid si riferisce alla scelta di Mediaset di affidare a Barbara Palombelli la conduzione del Grande Fratello Nip, che sembrava essere già nelle mani della modella argentina. Ma ad aggiungere un'ulteriore tassello in questa tesi, arriva anche una nuova indiscrezione lanciata dal settimanale Grand Hotel.

Belen Rodriguez: l'ultima indiscrezione sulla gravidanza

La rivista Grand Hotel ha recentemente pubblicato una foto nella quale Belen Rodriguez appare decisamente diversa a quanto ci aveva abituato: non la solita donna alla moda con abiti succinti e strettissimi per evidenziare il suo fisico mozzafiato, ma un camicione lungo nel quale si evidenziano delle forme decisamente arrotondate. Mentre si dedica allo shopping per le vie del centro di Milano, la modella sembra appesantita: si tratta solo di un abito che non le fa onore? O c'è sotto dell'altro? Sorprende inoltre che proprio lei e Andrea, che già in passato avevano smentito la notizia di una gravidanza senza esitazione, questa volta mantengano il riserbo, preferendo dedicarsi nei social solo a poche foto ufficiali e a poche Instagram Stories. Si tratta davvero solo di un caso? Sarebbe proprio il momento giusto per un bebé, proprio ora che la coppia si appresta a trasferirsi a Lugano per iniziare la tanto attesa convivenza.

