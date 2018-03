Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci e Selvaggia Lucarelli animano la vigilia

Ballando con le stelle 2018 torna in onda domani, sabato 10 marzo: la nuova edizione parte con il botto delle polemiche con Giovanni Ciacci e Selvaggia Lucarelli.

09 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle torna in onda domani, sabato 10 marzo, con la nuova edizione che promette di regalare scintille al pubblico di Raiuno. La vigilia del programma di Milly Carlucci, infatti, è stata animata da una serie di polemiche. La prima è stata quella scatenata dalla decisione di concedere a Giovanni Ciacci la possibilità di ballare con un uomo. L’esperto di look di Detto fatto, infatti, scenderà in pista con Raimondo Todaro. Si tratta della prima volta che una coppia maschile si esibisce in tutte le varie versioni di Ballando con le stelle. Una scelta che ha spaccato in due l’opinione pubblica, ma che Giovanni Ciacci difende. Il concorrente ha già cominciato, come gli altri vip, le prove per la prima puntata. Nelle foto pubblicate sull’ultimo numero di Ballando con le stelle appare dimagrito e in perfetta forma. Ancora non si sa cosa ballerà insieme a Raimondo Todaro che ha raccolto con entusiasmo la sfida.

SCINTILLE TRA SELVAGGIA LUCARELLI E GUILLERMO MARIOTTO

Scintille tra i giudici di Ballando con le stelle 2018. Guillermo Mariotto, giudice del programma di Milly Carlucci sin dalla prima puntata, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Spy criticando l’operato di Selvaggia Lucarelli. “Da quando c’è lei passo per quello salomonico e lei per la stro**a disumana (ride, ndr). Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia. Ci faccia caso – continua – lei non usa mai quel tono con i maschi, con loro ammicca. E poi i concorrenti a Ballando vanno giudicati per quel che fanno sulla pista da ballo, il resto non va toccato. È una questione di rispetto”. Mariotto si riferirà alla querelle tra la Lucarelli e Alba Parietti che ha animato la scorsa edizione di Ballando?

