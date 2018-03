Barbara Bouchet/ “Vivo con una pensione da 511 euro, oggi Mio figlio Alessandro Borghese è più famoso di me”

Barbara Bouchet, mamma di Alessandro Borghese, vive con una pensione da 551 Euro: "l’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi. Ormai non c’era più niente da fare"

Barbara Bouchet, icona del cinema degli Anni 70, parla, in una lunga intervista a Spy, del successo di suo figlio Alessandro Borghese, che imperversa con i suoi programmi di cucina su Sky e Tv8: "Prima lui era il figlio di Barbara Bouchet, adesso sono io la mamma di Alessandro Borghese. Sono fiera: io ho avuto il mio tempo di gloria in abbondanza e ancora oggi non mi manca, ora tocca a lui. Lui è bravissimo come chef, ma come presentatore è diventato fantastico". a Bouchet, che in questi giorni è tornata nei cinema italiani come protagonista della commedia “Metti la nonna nel freezer” con Fabio De Luigi e Miriam Leone, parla anche della sua pensione da 511 euro: "Sì, l’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi, ma pazienza, ormai non c’era più niente da fare. Tanti di quei produttori, che non mi avevano versato i contributi, erano già morti. Ma a farmi da parte non ci penso, in pensione ci andrò solo quando volerò in cielo. Finché c’è linfa nelle mie vene, io continuerò a lavorare".

IL RAPPORTO CON QUENTIN TARANTINO

Barbara Bouchet è ora in tournée a Teatro con “Quattro donne e una canaglia” accanto a Corinne Cléry e Marisa Laurito. E di Quentin Tarantino, che l'aveva eletta come icona del suo cinema ispirato ai film di genere italiani, ha un giudizio piuttosto contrastante ma netto nel separare l'uomo dal professionista: "Lo stimo come regista, ma non come uomo. Anche se ha sempre avuto belle parole per me, non sa neanche dove sta di casa il rispetto. Anni fa dovevamo fare un film insieme a Los Angeles. Lui mi voleva nel ruolo di sua moglie e allora io partii, feci i provini, mi preparai e il giorno prima delle riprese dette buca alla produzione perché, disse, non voleva farsi vedere grasso da me. Sparì per un anno, poi riapparve per invitarmi di nuovo in America per fare una settimana dedicata ai miei film. Ebbene, partii di nuovo, ma a Los Angeles si fece vedere solo il primo giorno, poi sparì di nuovo. Sarà pure bravo, ma serve molto di più nella vita. Si sente Dio sceso in terra". È stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, morto nel 2016. Da quel matrimonio sono nati Alessandro e Massimiliano.

ALESSANDRO BORGHESE: LA CARRIERA IN TV

Volto noto della televisione, Alessandro è uno chef con una grande esperienza alle spalle oltre ad essere un personaggio che suscita un’immediata simpatia. Dopo essersi diplomato a Roma alla prestigiosa American Overseas School, ancora giovanissimo decide di imbarcarsi sulle navi da crociera, viaggiando per il mondo alla scoperta di nuove culture, sapori e arricchendo il suo bagaglio di conoscenze. Le sue esperienze culinarie continuano nei ristoranti delle principali città d’Europa, come Londra e Parigi, ma anche oltreoceano, lavorando a San Francisco e New York. Ha fondato, nel 2006, "Ab Il lusso della semplicità" società di catering e food consulting nell’ambito della ristorazione e licensing. Realizza diversi menu personalizzati per eventi privati e pubblici. Alessandro è conosciuto al grande pubblico grazie a programmi di successo come "4 ristoranti" e "Junior MasterChef". Attualmente è in onda, su Tv8, con la sfida tra regioni, 'Cuochi d'Italia' e 'Kitchen Sound'. Nato a San Francisco, sposato e padre di una bambina. Vive tra Roma, Milano, Londra e gli Stati Uniti.

