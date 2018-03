Beautiful / R.J. è fuori pericolo: confesserà la verità sulle colpe di Coco? (Anticipazioni 9 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 marzo: R.J. si riprende dopo l'incidente nel quale è rimasto coinvolto insieme a Coco. Brooke e Ridge sono al suo fianco ma...

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Con grande apprensione abbiamo seguito nella puntata di Beautiful di ieri l'evoluzione della salute di R.J., in seguito all'incidente nel quale è rimasto vittima insieme a Coco. Quest'ultima si trova alla guida dell'auto sportiva di Ridge e stava inviando un messaggio, perdendo così il controllo del veicolo con le ben note conseguenze del caso. Fortunatamente, dopo alcune ore nelle quali è rimasto privo di conoscenza, il giovane rampollo Forrester oggi si risveglierà: troverà Ridge e Brooke al suo fianco, sopraggiunti in ospedale in preda alla disperazione più totale. Ma fin da subito il medico gli offrirà un quadro clinico per nulla preoccupante: R.J., vittima di una commozione cerebrale, potrà dirsi già fuori pericolo e potrà presto fare ritorno a casa. Eppure, nonostante il sospiro di sollievo, le vere cause dello scontro continueranno ad essere emosse dalla coppia, che apparirà ancora vaga e confusa sull'andamento dei fatti.

Beautiful: Coco e R.J mentono sull'incidente

Nell'episodio di Beautiful di oggi i Forrester potranno tirare un respiro di sollievo: R.J. darà dei segni di miglioramento e si sveglierà, attorniato dall'affetto dei suoi cari. Lui e Coco, però, ometteranno un particolare che potrebbe mettere nei guai la giovane Spectra: era lei alla guida dell'auto di Ridge e ha perso il controllo del mezzo perché ha inviato un messaggio con il suo telefonino mentre si trovava alla guida. Una vicenda che potrebbe riservare più di qualche sorpresa in futuro: cosa accadrà se Ridge e Brooke scopriranno che Coco ha messo in pericolo la vita di R.J? Quinn sarà disperata dopo lo scontro avuto con Eric: il marito l'ha cacciata di casa, non riuscendo a perdonarla dopo la confessione del tradimento. Ma la gioielliera non si rassegnerà all'evidenza dei fatti e tornerà alla villa, nella speranza di convincere il marito a concederle una seconda possibilità: a sorpresa però non lo troverà in casa e nessun messaggio la informerà sul suo nuovo domicilio...

© Riproduzione Riservata.