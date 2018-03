Cake Star / Anticipazioni 9 marzo: Katia Follesa e Damiano Carrara a Verona per la nuova sfida

La sfida dei dolci di Cake Star questa sera si sposta a Verona, dove tre pasticcerie si metteranno in gioco per conquistare… (Anticipazioni 9 marzo)

09 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Katia Follesa e Damiano Carrara A Cake Star

Appuntamento imperdibile questa sera con la nuova puntata di Cake Star, dove a mettersi in gioco fra location, cabaret dei dolci e “pezzo forte” saranno tre pasticcerie veronesi. Katia Follesa e Damiano Carrara, infatti, intraprenderanno un viaggio alla scoperta di tre locali molto differenti, dove i pasticceri si sfideranno alla ricerca dell’ambito titolo di star della pasticceria e del montepremi di 2000 euro. A mettersi in gioco sarà il Bar Pasticceria Adami gestito di fratelli Adami, pasticceri fortemente legati ai gusti tradizionali, ma ci sarà anche la pasticceria “Beltrame” di Domenico Beltrame, un luogo di sperimentazione dove il maestro pasticcere, giorno dopo giorno, ama scoprire nuovi gusti, nuovi consistenze e nuovi confini nell'arte della pasticceria. Il terzo locale in gara, gestito da Vera e dal suo fidanzato, è il Wallner, dove la tradizione si intreccia con l’innovazione e i sapori del nord incontrano quelli del sud.

KATIA FOLLESA E DAMIANO CARRARA ALLA SCOPERTA DI VERONA

Questa sera Katia Follesa e Damiano Carrara torneranno su Real Time per un nuovo e appassionate appuntamento di Cake star. La sfida alla ricerca della stella della pasticceria avrà inizio dalla città di Verona, dove tre nuovi pasticceri si scontreranno in una gara alla conquista dell'ambito premio finale. Il primo a mettersi in gioco sarà Mario Adami, proprietario, assieme a suo fratello, del bar pasticceria Adami. Il pasticcere, che ha ereditato il suo locale da suo padre, è fortemente legato ai sapori della tradizione, nei quali riesce a ritrovare i ricordi e le emozioni provate da bambino. Sin dalla tenera età, infatti, Mario Adami passa il suo tempo nel laboratorio creato da suo padre, dal quale, con il tempo, ha imparato tutti i trucchi e i segreti del mestiere. Nella sua idea di pasticceria, la ricerca della tradizione si sposa con la massima attenzione nei confronti del cliente, che con i suoi dolci può riscoprire gli stessi sapori delle preparazioni di famiglia.

