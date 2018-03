Chiara Ferragni e Fedez/ Il corso pre parto diventa social: nuove rassicurazioni sulla salute di Leone

Le settimane passano in fretta e presto Chiara Ferragni e Fedez stringeranno tra le braccia il piccolo Leone ma fino ad allora ecco l'ultimo sacrificio: un corso pre parto "horror"

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 17.55 Hedda Hopper

Chiara Ferragni e Fedez

«Leo cresce, siamo super felici»: il messaggio arriva da Chiara Ferragni e Fedez e serve a rassicurare, ancora una volta, i tantissimi fan della coppia sulle condizioni di salute del bebè in arrivo. Nei giorni scorsi, infatti, c'è stata molta apprensione riguardo alla salute del bebè in arrivo dopo alcuni messaggi social dei futuri genitori che avevano condiviso con i follower le preoccupazioni sulla gravidanzata. Un allarme rientrato anche grazie al totale riposo della Ferragni, che ha deciso di sospendere la partecipazione a sfilate di moda ed eventi mondani per non affaticarsi e per garantire estrema sicurezza al suo Leoncino, come lei ama chiamarlo. Al suo fianco sempre Fedez, che rimane in trepida attesa della nascita del suo primo figlio, che avverrà i primi giorni di aprile. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA NASCITA DI LEONE IN DIRETTA?

Fedez e Chiara Ferragni, da Los Angeles, continuano a condividere con i fans i momenti più belli dell’attesa del piccolo Leo. Il parto si avvicina e per la coppia è arrivato il momento di seguire il corso pre parto, necessario affinchè Leo nasca senza problemi. Il rapper ha così postato una serie di video su Instagram Stories per mostrare ai fans come sono scandiate le sue giornate americane. Dall’ecografia al corso pre parto, la fashion blogger e il rapper hanno reso la gravidanza social. A poche settimane dalla nascita del bambino, i fans così si chiedono se anche il parto verrà mostrato in diretta. Quasi sicuramente, Fedez assisterà alla nascita del suo primogenito e chissà che non trovi il tempo per mostrare ai suoi followers e a quelli della compagna il visino di Leone pochi minuti dopo la sua venuta al mondo. In attesa di scoprirlo, l’unica certezza è che Leone è pronto a rubare la scena a mamma Chiara e papà Fedez (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CORSO PRE PARTO SUI SOCIAL

Quando ti chiami Chiara Ferragni o Fedez, anche il corso pre parto diventa social e non può svolgersi a telecamere spente. I due sanno bene come stuzzicare i fan a casa ma anche i siti di gossip e musica che sicuramente non smettono di seguire e dire la loro sulla vita di coppia "americana" dei futuri genitori del piccolo Leone. Nei giorni scorsi i due sono finiti nei guai per via di alcuni problemi di crescita per il piccolo Leone visto ce la gravidanza non stava andando liscia come l'olio e per questo la futura mamma è stata messa a riposo completo tanto da dover rinunciare ai suoi impegni e anche agli Oscar per i quali era già pronta. Chiara Ferragni ha mostrato il suo vestito per l'evento ma ha confermato anche che sarebbe rimasta a casa per via dell'ordine dei medici. Questo non la sta tenendo lontana dai fan sui social ed ecco che Fedez per saldare ancora di più questo legame, ha deciso di portare il loro pubblico anche al corso pre parto.

IL CORSO PRE PARTO TRA FOTO HORROR E DOMANDE SCOMODE

Grazie ad una serie di video e di storie su Instagram, il rapper ha annunciato che lui e Chiara saranno impegnati in diverse ore di corso pre parto in attesa dell'arrivo di Leone. Non contento di questo è sceso anche nei dettagli raccontando la sua esperienza "horror" in cui ha visto foto di vagine e di bambini che uscivano da queste tanto da chiedere alla dottoressa se è mai capitato che un neo papà vomitasse sulla sua compagna. La risposta è negativa e questo rincuora il rapper che adesso pensa seriamente a quello che succederà quando i due arriveranno in sala parto. A quanto la prossima diretta e, soprattutto, quale sarà il tema?

© Riproduzione Riservata.