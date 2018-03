EVA HENGER / Passione tra due naufraghi in Honduras: ecco i nuovi indizi (Isola dei famosi 2018)

Eva Henger continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Eva Henger

Eva Henger è un fiume in piena e continua a lanciare clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse da lei a L'Isola dei famosi 2018. Dopo le ormai note parole contro Francesco Monte e il canna-gate, l'attrice ungherese non si ferma e racconta particolari piccanti riguardo il rapporto tra due naufraghi. Come riportato dalla rivista Chi nell'ultimo numero in edicola, si tratta di un flirt fermato sul nascere ma comunque presente tra due persone fidanzatissime in Italia ma che comunque hanno rischiato di perdere il controllo nel corso di una notte sull'isola. Ecco quanto riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini: "Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…"

I NUOVI PARTICOLARI DI EVA HENGER

Ospite di Casa Signorini, Eva Henger ha fornito qualche particolare in più riguardo l'identità dei naufraghi che avrebbero rischiato di cedere alla passione durante la loro permanenza in Honduras. Pur non avendo fatto i loro nomi, infatti, l'attrice ha rivelato che si tratta di persone impegnate sentimentalmente in Italia, aggiungendo che lei è una donna con i capelli scuri e lui un ragazzo scuro. Una dichiarazione che sembra limitare molto il campo, soprattutto per quanto riguarda le concorrenti. Le fidanzate/sposate dai capelli scuri sono infatti Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Cecilia Capriotti. Alfonso Signorini ha precisato di essere a conoscenza di tutta la storia: "Io so che dormivano abbracciati…". E anche Eva Henger ha voluto chiarire come non sia accaduto nulla di passionale: "Dormivano sotto la stessa coperta ma non hanno fatto niente".

