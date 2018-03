Eddy Mertens/ "Antonella Clerici? Le rimarrò fedele per sempre"

Due persone che mettono al mondo un figlio avranno sempre un profondo legame ed è in nome di quello che Eddy Martens non dimenticherà e tradirà mai Antonella Clerici

Ha un debole per le bionde ma non ha intenzione di tradire la sua amata Antonella Clerici, almeno non del tutto. Ebbene sì, Eddy Martens si racconta sulle pagine di Diva e Donna mostrando la sua vita così come è adesso dopo il ciclone biondo di Rai1. Per tutti lui rimarrà l'ex marito della conduttrice ma sicuramente Eddy Martens è qualcosa di più e vuole gridarlo ai sette venti adesso che ha finalmente ritrovato un po' di stabilità insieme alla sua nuova compagna, Carmen Carrasco originaria di Siviglia, in Spagna. I due stanno insieme ormai da un anno ed è proprio in nome di questa lunga relazione che oggi Eddy Martens rivela che non ha intenzione di tradire la Clerici ma non nel senso letterale del termine ma solo in senso lato. L'ex autore adesso vive in Belgio dove ha aperto un salone di bellezza per uomini ma fa spesso la spola in Italia per vedere la sua bambina. Proprio a riguardo dice: "Non ho intenzione di tradire Antonella, non farò figli con nessun'altra donna".

NESSUN FRATELLINO PER MAELLE

Proprio riguardo alla sua storia con lei ammette che ormai è tutto acqua passata e che sa benissimo che adesso la sua ex si sposterà al Nord per seguire il suo nuovo amore, Vittorio Garrone, che lei stesso ha definito l'uomo della sua vita. Riguardo alle loro nuove vite private, Martens ammette: "Ormai tutti e due abbiamo voltato pagina e anche se seguo la carriera di Antonella, so bene che non posso intromettermi nella sua vita privata. E' la madre di mia figlia e non posso augurarle male. Voglio che sia felice". Sono parole di un Eddy Martens maturo e cambiato quelle che leggiamo nella lunga intervista a Diva e Donna in cui parla anche della sua nuova compagna: "Non sono un uomo che fa un figlio con ogni compagna che trova. Voglio essere il papà di Maelle e basta". Questo non dipende dal loro rapporto, che va a gonfie vele, ma c'è una sorta di tacito accordo che li ha trovati d'accordo visto che lei ha già 4 figli e non ha intensione di farne un altro nonostante l'amore che la lega all'ex autore.

LA CARRIERA E IL SALONE PER AFRO

L'intervista ad Eddy Martens si conclude sulla sua vita lavorativa. Quando era al fianco di Antonella Clerici, si è dilettato come autore ne La Prova del Cuoco e non solo ma adesso ha aperto un salone di parrucchiere per "afro" e presto ne aprirà un secondo. A quanto pare alcuni amici italiani gli hanno proposto di aprirlo anche nel nostro Paese ma al momento è una cosa a cui sta pensando ma che non intende fare, almeno non adesso: "Il mio negozio è dedicato a clientela afro e per questo sarebbe meglio investire in Francia e in Gran Bretagna e non in Italia, anche se mi piacerebbe molto". Proprio riguardo al lavoro sembra essere disposto anche ad aprirsi ad altre prospettive, l'unica condizione è che qualsiasi posto sia non sia mai lontano più di due ore di aereo dalla sua bambina.

