FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ La coppia si rivedrà in macchina? (Isola dei famosi 2018)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è stata l'ultima eliminata da L'Isola dei famosi 2018 e lunedì parteciperà alla diretta del programma condotta da Alessia Marcuzzi. Come da contratto, l'ex Madre Natura fino ad allora non potrà incontrare altre persone, siano esse amici o parenti, motivo per cui il tanto atteso incontro tra lei e Francesco Monte ancora non ha avuto luogo, anche se lei è già rientrata in Italia. La coppia si era avvicinata molto durante le poche settimane trascorse insieme in Honduras e la nascita di un flirt sembrava cosa fatta, almeno fino a quando l'ex tronista è stato coinvolto da Eva Henger nel canna gate. Da allora si è lungamente parlato dei sentimenti tra i due naufraghi e lo stesso Monte ha confessato in una recente intervista a Uomini e donne Magazine di avere delle aspettative su questo rapporto: "Cecilia è stata la storia più importante della mia vita. Paola spero che lo diventi. Le premesse ci sono tutte e aggiungo: se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe".

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO: IL LORO PRIMO INCONTRO

Francesco Monte e Paola Di Benedetto non si rivedranno nel salotto di Alessia Marcuzzi, nel corso della prossima puntata serale de L'Isola dei famosi 2018. L'ex naufrago ha infatti dichiarato senza mezzi termini che non parteciperà più alla trasmissione, per evitare il confronto con la sua accusatrice Eva Henger. È difficile pensare, però, che la produzione non sfrutti a proprio vantaggio il primo abbraccio della coppia dopo la separazione durata diverse settimane. Per questo ci aspettiamo comunque un filmato in esterna, attesissimo dal pubblico e sicuro sinonimo di picco di ascolti. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini nel suo programma Casa Signorini, tale attesissimo incontro avverrà in macchina, fuori da qualsiasi studio televisivo (ma siamo certi che le telecamere saranno al seguito...). Il direttore di Chi ha le idee chiare su quello che accadrà tra la coppia: "Così potranno infrattarsi meglio!" ha scherzato, dicendosi ben curioso di conoscere gli sviluppi del caso.

