Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Mattino 5, video: "Un gran lavoratore e un amorevole papà"

Federica Panicucci porta a casa il colpaccio con una lunga intervista a Silvia Provvedi a Mattino 5 per chiarire la situazione di Fabrizio Corona e parlare dei loro progetti futuri

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 11.10 Hedda Hopper

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Il racconto di Silvia Provvedi si dipana alla presenza dell'avvocato Chiesa che rimane al bordo studio a Mattino 5 per controllare le dichiarazioni della giovane ma anche quello che va in onda. In particolare, proprio dopo la messa in onda di un video e di un'intervista a Corona, l'avvocato vuole subito confermare che si tratta di immagini di repertorio e che non sono cose attuali, per evitare il peggio. La Provvedi poi continua il suo racconto parlando della voglia di Fabrizio di lavorare, naturalmente facendo cose legali, visto che lui in realtà è un tipo molto attivo, vulcanico e che ha sempre molte idee che vuole mettere a frutto: "Un grande lavoratore" lo definisce la sua fidanzata. Lei stessa conferma il grande rapporto che lo lega a suo figlio e la voglia di essere un padre senza freni e senza più paura di finire in carcere o sbagliare. Tanti ringraziamenti vanno alla nonna Gabriella in questo senso che è stata in grado di sopportare questo calvario, sostenere il figlio e fare un grande lavoro con suo nipote. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE PAROLE DI IVANO CHIESA

Sarà una mattinata movimentata quella di oggi su Canale 5. Il salotto di Mattino 5 non è affollato di opinionisti pronti a parlare dell'ennesimo scandalo legato all'Isola dei Famosi ma ci sono solo due sedute ed entrambe dedicate a Fabrizio Corona. Silvia Provvedi, la sua fidanzata, ha deciso di accettare l'invito del programma per dire la sua su quanto sta accadando e sul ritorno in "libertà" di Corona con tanto di primi scossoni per via dei social e del fantomatico staff che pubblica foto e video sui social. Ad aprire lo spazio dedicato all'ex re dei paparazzi è il suo avvocato, Ivano Chiesa, che conferma che il suo assistito non tornerà in carcere per via delle pubblicazioni sui social ma che non si capisce bene quali siano le restrizioni a cui deve essere soggetto visto che lo staff faceva questo lavoro anche quando lui era dietro le sbarre, e allora perché prima andava bene e adesso no? Clicca qui per vedere il video del momento.

"VIVIAMO CON IL TERRORE CHE SI POSSA SBAGLIARE"

Dopo la pubblicità, è Silvia Provvedi a prendere la parola: "Il voler di tutti noi è che non venga più arrestato, ci tengo a ribadire che è un profilo pubblico e che non è lui a gestirlo e sarei stata io la prima a chiamare l'avvocato dicendogli che qualcosa non andava". Il discorso si sposta poi sulle restrizioni a cui Corona è stato sottoposto: "Alla base della riabilitazione c'è sicuramente la gente. Lui ne ha bisogno e questa restrizione lo far star male visto che vorrebbe parlare all'Italia che in questi mesi lo hanno sostenuto". Silvia Provvedi racconta poi qualche dettaglio in più sulla sua vita finalmente in coppia dopo tutto questo tempo: "Il ritorno a casa è stato davvero rivoluzionario per entrambi. Dopo quasi due anni in carcere, è arrivato il momento di tornare alla vita. Vorrei che lui si liberasse del superfluo e che tra loro tutto potesse continuare proprio com'è adesso anche se spesso si cercano problemi dove non ci sono. Vorrei un po' di equilibrio. Corona è arrabbiato, questo muro ostacola la sua vita, viviamo con il terrore che possa sbagliare, è follia. Non ha il diritto di parola, non può parlare con te che sei amica sua perché tu fai un programma televisivo".

DALLA GELOSIA AL SUO ESSERE "BAMBINO"

La bella cantante racconta nel salotto di Mattino 5 che Fabrizio è un po' geloso e con il fatto che lui non possa uscire, anche la sua vita è un po' diversa e da reclusa: "Noi siamo unitissimi ma l'altruismo di una donna è diverso dall'infantilismo dell'uomo, lui è geloso" e così ecco che parte l'appello: "Chiediamogli se posso andare a mangiare la pizza". Le risate non mancano in studio soprattutto per la doppia vita di Corona che si mostra sempre rude e dannato ma che in realtà è un tenerone che non farebbe del male a nessuno. Il racconto continua e sicuramente i due dovranno trovare un equilibrio per andare avanti cercando di non cadere in "tentazione". Riguardo alla presunta proposta di matrimonio, sembra che sia stato proprio Corona a chiedere a Silvia di sposarlo proprio mentre era in carcere: "Me lo ha scritto in varie lettere, ha la razionalità di capire che adesso non è il momento. Dobbiamo respirare un attimo, dobbiamo andarci con i piedi di piombo. Non è ancora arrivata una vera e propria proposta ma quando arriverà vedremo anche se adesso vogliamo goderci questo momento, siamo stanchi". Per un figlio c'è ancora tempo: "Dovrà dimostrarmi tanto, l'uomo che io so che è, devo come donna prendermi il mio spazio".

