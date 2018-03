GEMA GALGANI/ Uomini e Donne, il web difende la dama dall’attacco di Domenico e dalle accuse di Carlo

Dopo il bacio rubato di Domenico e le accuse del nuovo arrivato Carlo al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata difesa dai suoi fan sui social.

Gemma Galgani

Ancora una volta Gemma Galgani è stata protagonista della puntata di Uomini e Donne. La dama del trono over è stata sua malgrado coinvolta da Domenico in uno dei suoi siparietti. Il cavaliere ha ballato con Gemma, suscitando i commenti di Tina Cipollari. L’ex macellaio gongola convito che l’opinionista sia gelosa e spinto da Maria De Filippi dà un bacio sulla bocca a Tina. La padrona di casa invita Domenico a dare un bacio anche a Gemma: la dama non gradisce molto e si attacca con una smorfia alla bottiglietta dell’acqua. Se in studio la scena è stata accolta con ilarità, sul web il siparietto è stato duramente criticato: “Tutto pensavo fuorché di vedere episodi di violenza sessuale a U&D. Domenico non ha nessun diritto di palpare e baciare Tina e Gemma. Sono schifata. Maria perché non se lo bacia visto che lo trova tanto divertente?”, “Se non fossero nello studio di #uominiedonne Tina e Gemma avrebbero già denunciato Domenico, è uno schifo che quel grassone violento baci le donne con aggressività. Spero che la trasmissione si dissoci, soprattutto nel giorno delle donne” e “Ah, e comunque: scena pietosa a #uominiedonne: tizio che parte a caso e bacia contro la loro volontà Tina Cipollari e Gemma Galgani, entrambe visibilmente a disagio e che cercano di respingerlo fra le risate generali. Fa ridere?”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

Le accuse del nuovo arrivato Carlo

Ma non è tutto. In studio è arrivato Carlo, un signore toscano, che prima di presentarsi ha voluto dire la sua sulla vicenda di Gemma- Giorgio- Tina: “Vorrei dire una cosa su Gemma. Si è presentata come la pecorella smarrita, pacata, con voce sottomessa e poi invece è un diavoletto. Si esprime con una terminologia correttissima, ma quell’uomo le ha detto tante volte di lasciarlo in pace e lei invece insiste. È una situazione tragicomica: un uomo che non la vuole e questa che continua, continua e non dice niente né di vero né di concreto”, ha detto il cavaliere, guadagnandosi un abbraccio da Tina. La dama torinese però non ci sta: “Basta parlare di me, lo faccia se ha cose sensate da dire. Non mi conosce e non mi dia della pecorella. Lei di me non ha capito proprio niente. Cos’è il discepolo di Tina?”. Il nuovo arrivato non è uno che si fa intimidire e ribatte: “Giudico quello che mi ha fatto vedere: ha preso in giro tanti uomini. Non sono discepolo di nessuno, sono padrone delle mie azioni”. Gemma Galgani si rivolge alla padrone di casa: “No Maria, io non ci sto, sono sempre stata lasciata, non l’accetto”. Sul web i fan della dama torinese hanno preso le sue difese: “Carlo che si presenta in studio e osa giudicare queen Gemma! Ma come osa? Ma chi sei? Ma che voi? Come si permette?”.

