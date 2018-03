Grey's Anatomy 14/ Addio ad Arizona ed April: a fine stagione l'uscita di scena

Un doppio addio per il medical drama firmato da Shonda Rhimes, Grey's Anatomy, questa volta a dover lasciare sono Jessica Capshaw e Sarah Drew, come andrà a finire?

09 marzo 2018

Grey's Anatomy 14

Brutte notizie per i fan di Grey's Anatomy che presto dovranno rinunciare a due altri storici personaggi del famoso medical drama. Shonda Rhimes aveva già annunciato che questa 14esima stagione sarebbe molto emotiva ma non sappiamo bene se la scorsa estate avesse già in mente di liberarsi di due personaggi iconici come sono quelli di Arizona ed April. Dieci anni di onorata carriera la prima e nove la seconda, ma anche per loro è arrivato il momento di uscire di scena. Se leggiamo bene il messaggio rilasciato a riguardo da Sarah Drew sembra che la decisione sia arrivata all'improvviso tanto che ammette di averlo scoperto solo "48 ore fa". Purtroppo non si tratta di voci di corridoio visto che la notizia è stata confermata dalla stessa mamma della serie, Shonda Rhimes, che proprio ai giornali ha rivelato: "Sono due personaggi iconici ma è arrivato il momento di dire loro addio. Sarà sempre grata a Sarah Drew e Jessica Capshaw per l'ottimo lavoro svolto".

UN DOPPIO ADDIO CHE FA STORCERE IL NASO

La notizia dell'addio è subito stata seguita da una scia di polemiche che hanno travolto anche la protagonista di Grey's Anatomy, ovvero Ellen Pompeo. Per molti sembra che le due attrici non abbiano ottenuto il rinnovo del contratto proprio per via del lauto stipendio chiesto dalla Pompeo per rimanere ma, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter sembra proprio che non si tratti di una questione di ingaggi ma di una pura e semplice questione creativa. Le due in questi anni hanno davvero dato molto alla serie rappresentanto gruppi importanti ponendo questioni di rilievo come fede e omosessualità, le loro storie sono davvero arrivate al capolinea fino a dover rinunciare ad un futuro nella serie? I fan sono davvero dubbiosi a tal riguardo.

